باشگاه خبرنگاران جوان - لسآنجلس به عنوان یک شهر مهم در جام جهانی ۲۰۲۶، میزبان ۸ بازی تاریخی از جمله دو دیدار حساس تیم ملی ایران خواهد بود. نکته قابل توجه این است که بازی افتتاحیه تیم ملی فوتبال آمریکا مقابل پاراگوئه در ۱۲ ژوئن در ورزشگاه سوفی برگزار میشود. ورزشگاه "سوفی" - گرانترین ورزشگاه جهان - شاهد رویارویی ایران با نیوزیلند و بلژیک در فضایی خواهد بود که بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور در آن حضور دارد و هیجان فوتبال را با رنگ و بوی فرهنگی خاصی درمیآمیزد.
هیات گردشگری لسآنجلس برنامه رسمی مسابقات جام جهانی فیفا ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفی را بر اساس نتایج قرعهکشی نهایی منتشر کرده است. برنامه تایید شده شامل موارد زیر است:
۱۲ ژوئن، آمریکا مقابل پاراگوئه
۱۵ ژوئن، ایران مقابل نیوزیلند
۱۸ ژوئن، سوئیس مقابل برنده پلیآف اروپا
۲۱ ژوئن، بلژیک مقابل ایران
۲۵ ژوئن، برنده پلیآف مقابل آمریکا
۲۸ ژوئن و ۲ ژوئیه، دو مسابقه از مرحله حذفی.
لسآنجلس به عنوان دروازه اصلی ساحل غربی، به عنوان قطب گردشگری جام جهانی عمل میکند و بازدیدکنندگان میتوانند فضای پرانرژی ورزشگاه SoFi را تجربه کنند.
کریس کلاین، رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: لسآنجلس نقطه شروع تیم آمریکا به جام جهانی خواهد بود. لری فریدمن دیگر عضو این نهاد نیز افزود: ما آمادهایم تا از بلژیک، ایران، نیوزیلند، پاراگوئه، سوئیس، آمریکا و برندگان پلیآف اروپا در لسآنجلس استقبال کنیم. ما از هواداران سراسر جهان استقبال خواهیم کرد و قدرت ورزش را برای گرد هم آوردن جوامع نشان خواهیم داد.
همچنین کارن باس، شهردار لسآنجلس گفت: میزبانی از هشت بازی، جامعه ما را متحد و اقتصاد ما را تقویت خواهد کرد.
جام جهانی تابستان آینده، بزرگترین و پیچیدهترین جام جهانی تاریخ، از ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز میشود و با فینال ۱۹ ژوئیه در ایست رادرفورد، نیوجرسی به پایان میرسد. در این بین، ۱۰۲ بازی در ۱۶ ورزشگاه در سه کشور برگزار خواهد شد.
دیدارهای ایران مقابل نیوزیلند در ۱۵ ژوئن و ایران مقابل بلژیک در ۲۱ ژوئن نیز در ورزشگاه سوفی لسآنجلس برگزار خواهند شد.
