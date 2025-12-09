«سالم القحطانی» در برنامه «فسادستان»، به نقد «جشنواره کمدی ریاض» که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سالم القحطانی» در برنامه «فسادستان» که در کانال یوتیوب «یقظه» منتشر شد، به نقد «جشنواره کمدی ریاض» که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، پرداخت.

او تأکید کرد، این جشنواره - که به‌عنوان بزرگ‌ترین جشنواره کمدی جهان معرفی شده بود - هیچ خدمات واقعی به شهروندان سعودی ارائه نکرد و تنها هدف آن چهره‌شویی «محمد بن سلمان» در عرصه بین‌المللی بود.

القحطانی اشاره کرد، حدود ۵۰ طنزپرداز بین‌المللی، همگی از کشور‌های غربی و انگلیسی‌زبان، به این جشنواره دعوت شدند و هزینه‌های آن به حدود ۴۰ میلیون دلار رسید.

او همچنین به تضاد بین این جشنواره و سرکوب طنز اجتماعی در داخل کشور اشاره کرد و گفت، فعالان طنز، همچون «عبدالعزیز المزینی» به خاطر انتقاد از دولت زندانی شده‌اند.

القحطانی همچنین خاطرنشان کرد، جشنواره‌های کمدی در واقع ابزار تبلیغاتی برای حاکمان سعودی هستند و هیچ فایده واقعی برای مردم ندارند. به‌علاوه، این پروژه‌ها به دلیل هزینه‌های زیاد و تأثیرات منفی آنها بر اقتصاد کشور، باعث تشدید کسری بودجه و افزایش مالیات و کاهش یارانه‌ها می‌شوند.

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان