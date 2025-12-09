باشگاه خبرنگاران جوان- نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رانندگان قشری محسوب میشوند که از نظر مالی توانمندی بالایی ندارند و زحمات فراوان حمل کالا و مسافر بر عهده این بخش از جامعه قرار دارد، گفت: طرح بیمه رانندگان، جبرانی برای زحمات این افراد در سطح جامعه است که به این واسطه تمام مبلغ حقبیمه توسط این افراد پرداخت نمیشود.
ولی داداشی در ادامه با بیان اینکه طرح بیمه رانندگان در مجموع طرح بسیار خوب و قابل ملاحظهای ارزیابی میشود، افزود: با توجه به برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده نصف سهم حقبیمهای را که بابت بیمه رانندگان تاکنون پرداخت میکرد، حذف کند؛ این میزان در واقع ۱۳.۵ درصد از ۲۷ درصد مجموع حقبیمه رانندگان را شامل میشود.
وی اضافه کرد: به این واسطه و براساس قانون برنامه هفتم و با حذف سهم پرداختی دولت در حقبیمه رانندگان، این افراد باید همه حقبیمه از جمله سهم ۱۳.۵ درصدی دولت را پرداخت کنند.
نماینده آستارا در مجلس با بیان اینکه با استفاده از این طرح، مشکل مربوط به تأمین منابع بیمه رانندگان حل خواهد شد گفت: در مجموع ارزیابی از طرح بیمه رانندگان مثبت است و امیدواریم هرچه سریعتر این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به تأمین اجتماعی ابلاغ شود.