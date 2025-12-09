معاون هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، گفت: استان اردبیل در کاهش نرخ بیکاری رتبه پنج کشور را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بلال پیرمحمد، گفت: اهداف و وظایف معاونت امور برنامه و بودجه سازمان در ۲۶ بند تعریف شده که ۱۱ مورد آن در حوزه برنامه‌ای و ۱۵ مورد در حوزه بودجه‌ای است.

او مهمترین فعالیت‌های حوزه برنامه‌ریزی را تدوین برنامه عملیاتی شعار سال، رشد اقتصادی، بهره‌وری، تهیه گزارش الگوی توسعه استان، تدوین سیمای کلان استان اردبیل و تدوین برنامه جمعیت و کاهش نرخ بیکاری اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: در سال‌های اخیر ما اقدام به تهیه سند توسعه ۱۲ شهرستان استان و تهیه سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۷۰۳ روستای بالای ۱۰۰ خانوار کردیم.

پیرمحمد تصریح کرد: این اسناد در کنار سند بالادستی آمایش استان در کنار تحلیل‌های اجتماعی و فرهنگی و نظام اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت تا در این سند با یک چشم‌انداز مناسب بتوانیم در مسیر توسعه پایدار استان اردبیل حرکت کنیم.

او گفت: همچنین در این سند راهبرد‌های توسعه استان در قالب الگو‌های اقتصادی و نظام رشد تولید با یک چشم‌انداز مناسب در نظر گرفته شده تا با طراحی و برنامه‌ریزی دقیق بتوان در این بخش اقدامات اساسی را انجام داد.

معاون هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در ادامه افزود: نرخ تورم در این استان در پایان سال گذشته ۳۴.۵ درصد بوده که رتبه ۲۷ کشور را به دست آوردیم.

پیرمحمد گفت: در نرخ بیکاری سال گذشته با ۱۰.۲ درصد رتبه هشت کشور را داشتیم که امسال این رقم به ۹.۷ درصد رسیده و رتبه پنجم کشور را به دست آوردیم.

منبع: مدیریت و برنامه ریزی

برچسب ها: نرخ بیکاری ، توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغالزایی ، توسعه پایدار
