باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه، علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه استقلال با رسول اسدی، رییس فدراسیون دوچرخهسواری، دیدار و در خصوص بازگشت استقلال به این رشته گفتوگو کرد.
در این جلسه اسدی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرعامل استقلال برای زنده کردن هرچه بیشتر روح ورزش در رشتههای مختلف، از تشکیل مجدد تیم دوچرخهسواری استقلال در لیگ برتر ایران، استقبال کرد. در ادامه تاجرنیا نیز پس از انجام برخی برنامهریزیها برای تیمداری در لیگ ملی، پیشنهادهایی برای برگزاری تور دوچرخه سواری "استقلال خلیجفارس" در سه ماهه پایانی سال ارائه کرد که این مسئله نیز مورد استقبال فدراسیون قرار گرفت.
باشگاه استقلال ابتدا، در سال ۱۳۲۴ با نام باشگاه دوچرخه سواران فعالیت ورزشی خود را آغاز کرد و پس از ۴ سال، با راه اندازی تیم فوتبال خود، نام این باشگاه تغییر کرد. حال پس از گذشت حدود ۸۰ سال از این تغییر نام، آبیپوشان پایتخت با در نظر گرفتن سابقه و گذشته، دوباره عزم خود را برای بازگشت به این رشته المپیکی جزم کردند.