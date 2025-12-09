راز اوکیناوایی‌ها در رژیم ۸۰٪ قاعده

فکر کردید بالای ۱۰۰ ساله‌های مناطق آبی، خوردن گوشت قرمزشان را کم کردند و همین؟ نه؛ رازهای دیگری هم هست که اوکیناوایی‌ها سرزمین خورشید، اسمش را گذاشتند «رژیم ۸۰٪ قاعده» و با همان توانستند بالای ۱۰۰ سال عمر کنند. خودشان می‌گویند این روش کمکشان می‌کند تا مصرف کالری‌هایشان محدود شود و تا حد زیادی از خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن و چاقی در امان باشند. حالا این رژیم جذاب چه شکلی است؟ این رژیم به معنای متوقف کردنِ غذا خوردن در زمانی است که آدم احساس کند تا ۸۰ درصد سیر شده است. ساکنان این مناطق به طور معمول آهسته غذا می‌خورند تا از پرخوری جلوگیری کنند. این مسئله به این دلیل است که هورمون‌های کنترل‌کننده احساس سیری معمولا پس از ۲۰ دقیقه از شروعِ خوردن، به حداکثر مقدار خود در خون می‌رسند.

راز سوم را اگر بخوانید اصلا باور نمی‌کنید

اما راز سوم این مناطق که اگر بخوانید و بدانیدش اصلا باورش نمی‌کنید این است که در مناطق آبی، هیچ باشگاه ورزشی وجود ندارد! شاید بپرسید «مگر ممکن است؟» «پس آن‌ها چطور تناسب اندامشان را حفظ می‌کنند؟» و در جواب باید نتایج تحقیقات دان بوتر و بقیه دوستانِ دانشمندش را به شما بگویم که معتقدند: « ساکنان مناطق آبی هیچ برنامه ورزشی سخت و شدیدی ندارند. با این حال، آن‌ها از بدن‌های قوی و سالم برخوردارند. راز این سلامت در شیوه زندگی طبیعی و بدون تلاش‌های خاص برای حفظ تناسب اندام است.»آن‌ها نیازی به بطری آبِ طعم‌دار شده و لباس‌های ست ورزشی و ادا و اطوارهای ما ندارند چون «فعالیت بدنی»، به طور طبیعی و روزانه، در زندگی روزمره‌شان جریان دارد؛ آن‌ها حرکت می‌کنند، کار دارند و حتی وقتی ۱۰۰ سال از عمرشان گذشته، به جای آه و ناله، همچنان تمام بدنشان در حال زندگی و تکاپو است. برای نمونه، در جزیره سردینیا، دامداری یکی از شغل‌های رایج ایتالیایی‌ها است و سالمندان این جزیره، عاشقانه و با دست‌های خودشان به باغبانی و مراقبت از باغ‌های کوچک خودشان می‌پردازند.