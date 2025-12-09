باشگاه خبرنگاران جوان - میرداود سیدی با اشاره به اجرای طرح کنترل سوخت در شهرستان مرزی بیله سوار، گفت: این اقدام علاوه بر افزایش درآمد، موجب شفافیت در ارائه خدمات و کاهش عرضه خارج از شبکه سوخت شده است.
او افزود: میزان درآمد دولت از کنترل سوخت شهرستان مرزی بیلهسوار در هشت ماهه سالجاری نسبت به این مدت در سال ۱۴۰۲، افزایش ۵۳ درصدی داشته که این میزان درآمد ناشی از بهکارگیری سیستمهای نرمافزاری جدید در کنترل باک و فروش فرآورده در جایگاه مرزی است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل گفت: به طور متوسط روزانه بیش از ۱۵۴ دستگاه خودروی ایرانی و خارجی در هشت ماهه گذشته از سالجاری در مرز یاد شده کنترل و پایش سوخت شده است.
سیدی جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت و مدیریت منابع ملی را یکی از اهداف اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در دولت چهاردهم دانست.
