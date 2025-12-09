دانشگاه؛ شریک فکری و همراه راهبردی صداوسیما

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پیمان جبلی در دانشگاه شهید بهشتی در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر، به‌مناسبت روز دانشجو، رخدادی است که اگر در ادامه چند تجربه گذشته و روند رفت‌وآمدهای او به محیط‌های دانشگاهی، از دانشگاه صداوسیما گرفته تا شریف، امام صادق(ع) و تهران در مقاطع مختلف دیده شود، معنایی فراتر از یک برنامه رسمی و مناسبتی پیدا می‌کند.

جبلی برخلاف بسیاری از مدیران اجرایی که رابطه‌شان با دانشگاه بیشتر به سطح مراسم و سخنرانی‌های نمادین محدود می‌شود، از آغاز مسئولیتش رویکردی انتخاب کرده که دانشگاه را نه حاشیه‌ای بر برنامه‌های رسانه ملی، بلکه بخشی از مسیر اصلی گفت‌وگو و تحول قلمداد می‌کند. مسیری که از قضا در شرایط کنونی صداوسیما بیش از همیشه ضرورت دارد.

پیشینه علمی جبلی از تحصیل در دانشگاه امام صادق(ع) تا عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما یک اشاره جدی دارد: او مدیریت رسانه را نه‌فقط تجربه‌ای اجرایی، بلکه امتداد یک سیر فکری می‌بیند که ریشه در محیط دانشگاهی دارد. همین سابقه باعث شده دانشگاه به‌گفته خودش، برای او خانه دوم باشد؛ جایی که زبان نظری رسانه را آموخته، در آن تدریس کرده و شبکه روابط فکری خودش را در آن ساخته است. بنابراین رفتن او به دانشگاه، یک بازگشت به ریشه هم هست؛ بازگشت به فضایی که می‌تواند بنیان فکری و بنیه نیروی انسانی آینده رسانه ملی را تقویت کند.

یکی از مصادیق مهم این رویکرد را می‌توان در جلسه صریح و پرحاشیه او در دانشگاه صنعتی شریف دید؛ جلسه‌ای که در آن دانشجویان به انتقاداتی روشن و شفاف پرداختند و جبلی کوشید از دل آن جلسه، تصویر بیرونی رسانه را بهتر بشناسد و دانشگاه را به‌عنوان آینه‌ای بی‌واسطه، مهم و تعیین‌کننده، بازتاب‌دهنده آرای اقشار نخبه و اندیشه‌ورز جامعه در نظر داشته باشد که هم ضعف‌ها را نشان می‌دهد و هم می‌تواند مسیر اصلاح را پیشنهاد دهد.

اکنون و در آستانه حضور او در دانشگاه شهید بهشتی، بار دیگر فضایی فراهم شده که رئیس صداوسیما بتواند این الگوی گفت‌وگوی مستقیم را ادامه دهد. اهمیت این حضور در چند سطح قابل‌تحلیل است:

نخست، دانشگاه منبع اصلی تولید نیروی متخصص رسانه در دهه آینده است؛ متخصصانی در حوزه‌های فنی و هنری برنامه‌سازی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، جامعه‌شناسی رسانه، علوم سیاسی و... . اگر رسانه ملی بخواهد از رقابت فزاینده با رسانه‌های جهانی و شبکه‌های اجتماعی سربلند بیرون بیاید، به همین نیروها نیاز دارد. ارتباط نزدیک با دانشگاه، به‌معنای جذب ایده‌های تازه و نیروی انسانی جوان و پرانرژی است. نیروهایی که می‌توانند خون تازه‌ای در رگ‌های صداوسیما تزریق کنند.

دوم، دانشگاه یکی از معدود فضاهایی است که هنوز امکان گفت‌وگوی چالشی، اما سالم در آن فراهم است. نسل دانشجو به‌دلیل حضور فعال در فضای مجازی و در معرض روایت‌های متنوع قرار گرفتن، حساس‌ترین بخش جامعه به عملکرد رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیماست. پرسش‌های بی‌تعارف و گاه تند دانشجویان، نه تهدید، بلکه فرصت است. فرصتی برای شناخت دقیق‌تر آنچه نسل جدید از صداوسیما می‌خواهد و از برونداد کنونی آن دریافت می‌کند.

جبلی می‌داند این بازخوردها می‌تواند در به سرانجام رساندن عملیات اجرای سند تحول رسانه ملی مفید باشد و از انرژی فکری و نگاه نقادانه این سرمایه اجتماعی بزرگ بهره ببرد.

سومین سطح اهمیت، بار معنایی و سیاسی این حضورهاست.

در فضای رسانه‌ای امروز که بی‌اعتمادی یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست، حضور رئیس سازمان در دانشگاه‌ها نوعی شفاف‌سازی میدانی است. نوعی نشان دادن اینکه مدیریت صداوسیما آماده شنیدن نقدهاست و می‌خواهد تصویر خود را از دل گفت‌وگو اصلاح کند، نه با انتشار گزارش‌ها و بیانیه‌های رسمی.

این نوع حضور می‌تواند به ترمیم رابطه بخشی از جامعه با رسانه ملی – که با موج‌های تبلیغاتی علیه صداوسیما با خاستگاه‌های مختلف، زیر هجمه مداوم است- کمک کند. رابطه‌ای که بدون تردید با نشستن در برابر پرسش‌ها و دیدن واقعیت‌های نسلی و شنیدن نظرات، مطالبات و نقدهای آنان امکان‌پذیر خواهد بود.

حضور به‌مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، با چنین نگرشی، می‌تواند نقش هوای و نفسی تازه برای پیمودن این مسیر را بازی کند. دانشگاه شهید بهشتی با سابقه طولانی در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و سیاست‌گذاری، یکی از مهم‌ترین مراکز نخبگانی کشور است و گفت‌وگوی رئیس رسانه ملی با چنین بدنه‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای شنیدن تحلیل‌هایی دقیق‌تر و تخصصی‌تر درباره سیاست رسانه‌ای فراهم سازد.

دانشجویان این دانشگاه به‌دور از نگاه کلیشه‌ای، فقط منتقد نیستند؛ ایده‌پردازند، پژوهش‌محورند و می‌توانند برای بسیاری از چالش‌های رسانه‌ای کشور راه‌حل‌هایی مؤثر ارائه دهند.

