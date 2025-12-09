مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری تاکنون پهنه‌های آزاد شده به ۳۲۶ مورد رسیده و باقی مانده نیز در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی حمیدی در نشست تبیین دستاوردهای بخش معدن اظهار داشت: آزادسازی پهنه‌ها به دو هدف انجام مشخص‌کردن مناطق امیدبخش و واگذاری از طریق مزایده یا بسته سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان ثبت محدوده‌ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی افزود: تقاضا بر این است که پهنه‌های قدیمی آزادسازی شوند تا جاذبه مزایده و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و بتوان سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کرد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حوزه معدن نباید به عنوان یک بخش جدا از صنایع معدنی در نظر گرفته شود گفت: معدن باید به عنوان بخش ابتدایی یک زنجیره ارزش جامع مواد معدنی تا محصولات نهایی دیده شود چراکه زنجیره‌های فولاد، آلومینیوم، زغال سنگ، سیلیس و شیشه ارتباط با تولید بسیاری از محصولات است.

وی عنوان کرد: عبور از خام‌فروشی و نحوه ارزیابی ظرفیت و درآمد حوزه معدن باید دقیق و همسو با این زنجیره باشد.

حمیدی با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد ملی و سیاست‌گذاری، درآمدهای حوزه معدن فقط حقوق دولتی نیست گفت: هزینه ها و درآمدهای بخش معدن شامل گمرک، مالیات، سایر هزینه ها، ایجاد اشتغال و میزان صادرات کالای خام یا با ارزش افزوده است. بنابراین ارزیابی اثرگذاری معدن باید کل چرخه تولید از مواد خام تا محصول نهایی و اثرات اشتغال و صادرات را دربرگیرد.

وی گفت: در برخی بخش‌های زنجیره آهن، ماده خام صادراتی با هدف تولید داخلی (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و ورق گالوانیزه) استفاده می‌شود. در نتیجه، صادرات آهن خام را باید با دقت بررسی کرد و به سمت تقویت زنجیره داخل کشور حرکت کرد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نوسازی ماشین‌آلات معدنی تاکید کرد و گفت: وزارت صمت کار جدی در زمینه ناوگان ماشین‌آلات معدنی انجام داده است. کدگذاری تمامی ماشین‌آلات موجود در معادن و تخصیص سوخت بر اساس کدها صورت گرفته است تا بتوان جایگاه دقیق تجهیزات را مشخص کرد. از میان بیش از ۳۴ نوع ماشین‌آلات، ۶ ماشین پرکاربرد جدا شده‌اند. بنابراین ساماندهی برندها و طراحی سودآوری ماشین‌آلات مدنظر است.

وی گفت: همچنین در بخش واردات ماشین‌آلات، مجوزهایی صادر شده تا در کنار واردات، از حمایت از ساخت داخل استفاده شود، اما هزینه‌ها نباید به طور کامل به حوزه معدن واگذار شود. نوسازی ناوگان به کاهش هزینه واحد ماده معدنی و رقابتی شدن محصول کمک می‌کند. استفاده از ماشین‌آلات برقی و تجهیزات با مصرف سوخت کمتر و ظرفیت افزایش تولید از اهداف برنامه توسعه هفتم معدن است که برای رشد ۱۳ درصدی در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

حمیدی بیان کرد: تمام مزایده های معدنی از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک انجام می شود که بسیار شفاف است.

