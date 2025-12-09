رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با خانواده معظم «شهید ابوالحسن شریفی» دیدار و با تجلیل از مقام رفیع شهدای اخیر پیام و سلام رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ادامه سلسله دیدارهای خود با خانواده‌های معزز شهدای اخیر، با خانواده «شهید والامقام ابوالحسن شریفی» یکی از کارکنان واحد اداری زندان اوین ملاقات کرد تا ضمن عرض ادب و تکریم، دغدغه‌های این خانواده را پیگیری کند.

 اوحدی در ابتدای این دیدار با استناد به آیات قرآن مجید، بر زنده بودن شهدا و حضور آنان در ضیافت الهی تأکید کرد و گفت: شهدا زنده‌اند، در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و از جایگاه ویژه‌ای برای شفاعت برخوردارند؛ از این رو، بهترین مکان برای دریافت بشارت برای مسئولین، نزد خانواده‌های معظم شهدا است.

وی همچنین ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رئیس جمهور منتخب، افزود: به لطف خداوند، اذن دیدار از محضر مقام معظم رهبری کسب شد و ایشان تأکید دارند که من دلتنگ خانواده معظم شهدا هستم و همواره برای آن‌ها دعا می‌فرمایند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مراسم بزرگداشت وفات حضرت ام‌البنین (س) در قم، از تجلیل بی‌سابقه از بیست هزار مادر و همسر شهید در سراسر کشور خبر داد و گفت: نکته حائز اهمیت این مراسم تجلیل مادران و همسران شهدای جنگ دوازده روزه توسط همسران و مادران شهدای جنگ هشت ساله بود.

اوحدی با اشاره به پایداری زنانی نظیر خانم ادیبی (مادر هفت شهید)، به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند زندان اوین اشاره کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن افراد عادی، به دنبال ایجاد رعب و وحشت بود، اما انسجام مردم این توطئه را خنثی کرد.

 اوحدی در ادامه به سختی عملیات آواربرداری و یافتن پیکر شهدای منطقه دو اشاره کرد و گفت: در آنجا، حدود ۵۰ درصد شهدا شامل زنان و کودکان بودند که طبق پروتکل‌های بین‌المللی، مصداق بارز جنایت جنگی است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار از آغاز همکاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای ثبت سوابق اخلاقی و سبک زندگی شهدا خبر داد و گفت: هر زمان که مشکلی داشتید، ما در خدمت شما هستیم. اعتبار امضای مسئولین در بنیاد، به برکت وجود خانواده شهداست.

در این دیدار که عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشت، خانواده شهید ابوالحسن شریفی به بیان خاطراتی از این شهید عزیز پرداختند.

