معاون خدمات شهری شهرداری تهران، از اجرای طرحی جدید برای ارتقای کیفیت نظافت و نگهداشت بزرگراه‌های پایتخت با افزایش ضریب ایمنی و کاهش مخاطرات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با تشریح روند بازآرایی ساختار نظافت بزرگراه‌ها گفت: در پی برگزاری جلسات آسیب‌شناسی با حضور کارشناسان و متخصصان، به منظور افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات، قرارداد نظافت بزرگراه‌ها از پیمان‌های رفت‌وروب مناطق تفکیک شد. بر این اساس، حدود ۵۲۷ کیلومتر از بزرگراه‌های درون‌شهری توسط ماشین‌آلات مکانیزه و پیمانکاران متخصص در این حوزه پاکسازی می‌شود.

وی با اشاره به رسالت سازمان مدیریت پسماند در نگهداشت معابر و بزرگراه‌ها افزود: عملیات نظافت به‌ویژه در معابر پرتردد، کاری حساس و پرخطر است؛ بنابراین همواره تأکید ما بر انجام دقیق مأموریت‌ها با رعایت بالاترین ضریب ایمنی و حفظ سلامت پاکبانان است.

گودرزی از نوآوری جدید در مکانیزاسیون نظافت بزرگراهی خبر داد و گفت: خودرو‌های مکانیزه که پیش‌تر تنها امکان پاکسازی جداول سمت چپ بزرگراه‌ها را داشتند، اکنون به جاروب ویژه در سمت راست نیز تجهیز شده‌اند. این اقدام برای نخستین‌بار در تهران اجرا می‌شود و امکان پاکسازی ایمن و کامل دو طرف بزرگراه‌ها را فراهم می‌سازد.

معاون خدمات شهری این رویکرد را تحولی در بهره‌وری و افزایش ایمنی دانست و افزود: با حذف حضور کارگران در حاشیه بزرگراه‌ها، خطر بروز تصادفات به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و امکان استفاده از نیرو‌های خدماتی در سایر حوزه‌های خدمات شهری نیز فراهم می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته اظهار کرد: بهره‌گیری از ماشین‌های جاروب دوطرفه، گامی مهم در ارتقای کیفیت نگهداشت شهر و صیانت از سلامت پاکبانان است. نظافت شهر باید در بالاترین سطح و با بیشترین استاندارد‌های ایمنی انجام شود.

منبع: شهرداری تهران

