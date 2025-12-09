رئیس‌جمهور یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها را کسب تفاهم از طریق گفت‌وگو، اقناع و وفاق در جامعه دانست و گفت: این مهم کارویژه‌ای است که از نیازهای امروز نظام حکمرانی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به اختتامیه «بیست و یکمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی» یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها را کسب تفاهم از طریق گفت‌و‌گو، اقناع و وفاق در جامعه دانست و اظهار داشت: کارویژه‌هایی که از نیاز‌های امروز نظام حکمرانی کشور است؛ لذا ظرفیت حل اختلاف، تمرکز بر اشترکات، بسط گفت‌و‌گو و اهتمام در رضایت‌مندی مردم، به این حرفه ماهیتی ارزشمند بخشیده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

به نام خداوند جان و خرد

در جهان امروز روابط عمومی‌ها در نقشی فراتر از دانش و حرفه، با استفاده روزافزون از علم و فناوری، به ویژه فناوری‌های ارتباطی جدید و رسانه‌های نوظهور، در اطلاع‌رسانی به موقع، روشنگری و تنویر افکار عمومی نقشی مهم و سازنده ایفا می‌کنند.

ماهیت روابط عمومی‌ها نشان می‌دهد که این حرفه، نگاه مردم‌مدارانه داشته و همواره در راستای آسایش و آرامش جامعه، اهتمام می‌ورزند و شکل‌گیری آن نیز بر پایه خدمت به مردم بوده است.

یکی از ارکان و اصول اصلی روابط عمومی‌ها، کسب تفاهم از طریق گفت‌و‌گو، اقناع و وفاق در جامعه است؛ کارویژه‌هایی که از نیاز‌های امروز نظام حکمرانی کشور است؛ لذا ظرفیت حل اختلاف، تمرکز بر اشترکات، بسط گفت‌و‌گو و اهتمام در رضایت‌مندی مردم، به این حرفه ماهیتی ارزشمند بخشیده است.

بدیهی است کارکرد‌های روابط عمومی صرفا به دوره صلح مربوط نمی‌شود، بلکه در مدیریت و عبور از بحران‌ها از طریق روحیه‌بخشی، افزایش تاب‌آوری، دفاع از مواضع و ارزش‌های حیاتی جامعه و روایتگری نقش بارز و برجسته‌ای دارند.

ما این وضعیت را در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به وضوح دیدیم و دست‌اندرکاران روابط عمومی‌ها در کنار نیرو‌های نظامی و امدادی، اقدامات مهمی در عرصه افکار عمومی انجام دادند، اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد، کمک به حفظ وضعیت عادی، آمادگی پیش از بحران، ایفای نقش حداکثری در زمان بحران و کمک به بازگشت به وضعیت عادی در پسابحران است.

روابط عمومی‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف راهبرد‌های مشخصی داشته باشند و این یک ضرورت است تا در بحران، غافلگیر نشویم و بتوانیم با افزایش توان پیش‌بینی، حداکثر اثربخشی را در چنین موقعیت‌هایی داشته باشیم.

از روابط عمومی‌ها انتظار می‌رود همواره تعاملی مبتنی بر احترام و تکریم با مردم داشته باشند، در این صورت است که می‌توانند با جلب اعتماد مردم از موهبت همراهی آنان در مواقع ضروری بهره‌مند باشند و قدرت نرم‌افزاری خود را برای رویارویی با بحران‌های احتمالی تقویت کنند.

در پایان، مراتب تشکر خود را از برگزارکنندگان این رویداد اعلام داشته، برای همه دست‌اندرکاران روابط عمومی در ایران و جهان، آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
هروقت شغل پر استرس روابط عمومی جز مشاغل سخت و زیان آور شناختید همه چی درست میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
از روابط عمومی ها فقط یک نام باقی مانده !!!!!
و معمولا آنها به روابط خصوصی تبدیل شده اند !!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری به ارواح خاک عزیزان تون تا وضعیت کشور بدتر از این نشده استعفا بدهید تا در اوج و عزیز هستید کنار بکشید همش که من نمیتوانم نمیشود فلان مردم دلگرمی مون به مسولان بود به امید فردایی بهتر زندگی میکنیم هنوز امیدواریم قیمت کاهشی شود مثلا برگرده به پنج سال قبل دوست داریم جشن پیروزی کشور مون را بگیریم اما شما با ایه یأس دل همه را خالی کردید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شرکتی مظلوم
۱۴:۱۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
باسلام و درود خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد هزار نفر از مردم چشم انتظار تصویب هستند
۰
۰
پاسخ دادن
