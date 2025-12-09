رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان اهداف برگزاری رقابت‌های بین‌المللی این رشته (BT ۵۰) در جزیره کیش را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد کی‌مرام رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان امروز در گفت‌و‌گو با سایت فدراسیون تنیس خاطر نشان کرد: رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی از نیمه دوم آبان‌ماه و به مدت دو هفته در جزیره کیش با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، در شرایطی آغاز شد که طی آن ورزشکاران شرکت کننده فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را داشتند که طی آن هر هفته ۴۰ تیم در بخش آقایان و ۲۰ تیم در بخش بانوان حضور داشتند.

وی ادامه داد: استقبال کم‌نظیر و رقابت‌های تنگاتنگ شرکت کنندگان، نشان از توانمندی ایران در تنیس ساحلی دارد و شاهد مسابقات بسیار باکیفیتی بودیم. در مراسم اختتامیه این مسابقات رئیس فدراسیون تنیس و مدیرعامل باشگاه استقلال هم از نزدیک شاهد رقابت شرکت کنندگان بودند و اتفاقات خوبی در جزیره کیش رقم خورد که جدا از مباحث ورزشی، از بُعد تبلیغاتی هم برای کشورمان اثرات مثبتی به همراه داشت.

کی‌مرام تاکید کرد: با همین ۲ هفته مسابقه در جدیدترین رنکینگ جهانی، نمایندگان ایران در تنیس ساحلی صعود قابل توجهی داشته و جایگاه خود را ارتقا دادند. هرچند شاهد اتفاقات خوبی بودیم، اما تنیس ساحلی زنان کشورمان رشد قابل توجهی داشت و نسبت به آقایان، جایگاه خود را به مراتب بهتر ارتقا داد که این ظرفیتی است که باید در حوزه ورزش از آن به خوبی بهره برد.

وی تصریح کرد: در بخش بانوان نمایندگان کشورمان درخشش قابل توجهی داشته و جایگاه خود را در تنیس ساحلی ارتقا دادند. یاسمن حیدری بروجنی، عسل فرهبدنیا و نازنین انوری به ترتیب با ۲۳۳، ۳۷۹ و ۴۲۱ پله صعود در رده‌های ۲۴۹، ۲۹۶ و ۳۰۲ جهان قرار گرفتند. همچنین ساره هژبر، نیکی ثابتی و فاطمه سرسنگی با ۵۰۵، ۲۰۱ و ۴۷ پله صعود در رده‌های ۳۲۲، ۴۳۰ و ۴۴۶ جهانی جای گرفتند.

رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان خاطر نشان کرد: در بخش پسران شهریار و فرهان اهرزاد با ۱۹۳ پله صعود در جایگاه ۳۰۹ جهان قرار گرفتند و امیرعلی بنده نژاد با ۳۹۶ و عرفان جوینده با ۵۶۹ پله صعود در رده‌های ۳۶۵ و ۳۹۵ دنیا جای گرفتند. در ادامه این رده‌بندی، مهدی بازگیر، سامی داوطلب و مسعود شعبانلو نیز با ۳۸۶، ۳۰۱ و ۱۶۷۲ پله صعود به ترتیب در رده‌های ۵۴۲، ۵۹۵ و ۶۰۰ دنیا خود را به ثبت رساندند و این روند برای سایر نمایندگان هم وجود دارد که نام آنها در رنکینگ جهانی ثبت شده است.

