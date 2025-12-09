باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - شادی جمیلی، دبیر اجرایی نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با تشریح جزئیات این رویداد، بر اهمیت فرایند‌های استاندارد و حمایت‌های مستمر از برگزیدگان جشنواره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره تنها به انتخاب برگزیدگان در اختتامیه محدود نمی‌شود، گفت: «پس از پایان جشنواره، برگزیدگان را رها نمی‌کنیم و تلاش ما این است که علاوه بر حمایت‌های مادی و معنوی، در مسیر تجاری‌سازی، معرفی به سرمایه‌گذاران و آموزش‌های لازم همراه آنها باشیم تا ایده‌هایشان به محصول و کسب‌وکار تبدیل شود.»

جمیلی با اشاره به رشد مهاجرت نخبگان، دریافت ۶۵۷ ایده در دوره نهم را نشانه‌ای از حضور توانمند جوانان در کشور دانست و افزود: «اگرچه ظرفیت بنیاد علم و فناوری محدود است، اما امیدواریم با همراهی خیرین بیشتری بتوانیم حمایت‌ها را افزایش دهیم.»

دبیر اجرایی جشنواره همچنین از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: «علاوه بر بیش از ۵ میلیارد تومان حمایت مالی جشنواره، معاونت علمی یک میلیارد تومان دیگر در حوزه‌های کوانتوم، زیست‌فناوری و هوش مصنوعی برای برگزیدگان در نظر گرفته است.»

به گفته وی، امسال ۵۳۷ ایده در بخش ایده‌پردازان، ۶۴ ایده در بخش کسب‌وکار‌های نوپا و ۱۰ ایده در بخش بین‌الملل دریافت شده است. همچنین ۵۶ رزومه برای انتخاب دو استاد نمونه جوان به دبیرخانه ارسال شده است.

جمیلی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی گسترده ایده‌ها افزود: «از تمام استان‌های کشور متقاضی داشتیم و این موضوع نشان‌دهنده مشارکت ملی جشنواره است.» او همچنین از دریافت ایده‌هایی از کشور‌های مختلف از جمله استرالیا، مالزی، هلند و پاکستان خبر داد.

وی از مشارکت بیش از ۲۹۳ داور در ارزیابی ایده‌ها سخن گفت و تأکید کرد: «برگزیده نشدن یک ایده به معنای نادیده‌گرفتن کیفیت آن نیست؛ محدودیت منابع و شاخص‌های داوری تعداد انتخاب‌ها را محدود می‌کند.»

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای ارائه وام‌های کم‌بهره به تیم‌های مستعد خبر داد و از جامعه علمی برای حضور در اختتامیه جشنواره در ۲۶ آذرماه دعوت کرد.

کارآفرینی نوپا باید بیشتر از کارآفرینی تثبیت شده باشد

همچنین در ادامه محمدرضا زالی، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در نشست «جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان» با اشاره به آخرین گزارش «دیده‌بان جامعه کارآفرینی» در بیش از ۵۰ کشور جهان، وضعیت کارآفرینی نوپا و تثبیت‌شده را تشریح کرد.

زالی با اشاره به اینکه در ارزیابی‌های جهانی، کارآفرینی نوپا همواره باید بیش از کارآفرینی تثبیت‌شده باشد، گفت: «کارآفرینی نوپا ورودی مخزن کارآفرینی کشورهاست و به همین دلیل توسعه آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد.»

او با اشاره به وضعیت ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ افزود: «نرخ کارآفرینی نوپا در آمریکا به بالاترین میزان طی ۲۴ سال گذشته و حدود ۱۹ درصد رسیده، در حالی که کارآفرینی تثبیت‌شده ۹ درصد است و این اختلاف ۱۰ درصدی، الگوی مطلوب جهانی محسوب می‌شود.»

زالی وضعیت ایران را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «در ایران نرخ کارآفرینی نوپا ۷.۵ درصد و نرخ کارآفرینی تثبیت‌شده ۸.۴ درصد است. این دو شاخص تقریباً برابر شده‌اند و اگر این روند ادامه یابد، در سال آینده کارآفرینی تثبیت‌شده از نوپا پیشی می‌گیرد. این بدان معناست که کارآفرینی در کشور در حال پیر شدن است و ورود جوانان کاهش یافته است.»

او این وضعیت را «بالانس منفی کارآفرینی» عنوان کرد و بر ضرورت سیاست‌گذاری فوری برای تقویت کارآفرینان جوان تأکید کرد.

زالی نقش جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را در ایجاد بستر حمایت از کارآفرینان مؤثر دانست و گفت: «این جشنواره طی ۹ سال گذشته تلاش کرده بخشی از اکوسیستم کارآفرینی کشور را به‌ویژه در حوزه تأمین مالی بهبود دهد.»

وی با اشاره به چهار معیار ارزیابی ایده‌های استارت‌آپی در جشنواره—ماهیت ایده، تیم استارت‌آپی، مدل کسب‌وکار و قابلیت محصول‌پذیری—اظهار کرد: «در دوره امسال ۶۴ ایده دریافت و بررسی شده و هدف ما توسعه نرخ کارآفرینی نوپا و حمایت از جوانانی است که می‌توانند آینده اقتصادی کشور را بسازند.»

زالی در پایان بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های کارآفرینی تأکید کرد و گفت: «جوانان کارآفرین سرمایه اصلی توسعه کشور هستند.»