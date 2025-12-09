بزرگترین معادن صدف کوهی جهان در گلستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06f1\u06f7 \u0645\u0639\u062f\u0646 \u062e\u0627\u0644\u0635\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u0633\u06cc\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627 \u0627\u0633\u062a\u060c\u00a0\u0628\u0627 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0632\u0646\u062c\u06cc\u0631\u0647 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u0639\u0627\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0641 \u06a9\u0648\u0647\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0633\u06a9\u0648\u06cc \u062c\u0647\u0634 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n