بزرگترین معادن صدف کوهی جهان در گلستان + فیلم

معادن صدف کوهی در استان گلستان، بزرگترین معادن در جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان با ۱۷ معدن خالص‌ترین کلسیم جهان را دارا است، با تکمیل زنجیره صنایع تبدیلی معادن صدف کوهی این استان می‌تواند به سکوی جهش اقتصادی و اشتغالزایی پایدار کشور تبدیل شود.

 

