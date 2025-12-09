سازمان ملل اعلام کرد این نهاد از بهبود حقوق بشر و وضعیت زنان به‌عنوان پل ارتباطی میان کابل و جامعه جهانی استفاده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جورجت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تاکید کرد که این نهاد برای کمک به ادغام دوباره افغانستان در جامعه بین‌المللی فعالیت می‌کند.

گانیون در مصاحبه با خبرگزاری افغانستانی طلوع نیوز گفت که این نهاد، مطابق اختیاراتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به یوناما داده شده، به‌عنوان حلقه ارتباطی میان جامعه جهانی و مقام‌های کنونی افغانستان عمل می‌کند.

 او افزود که از جمله وظایف اصلی این نهاد، برجسته‌کردن وضعیت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران است و این موضوع بخش اساسی ماموریت یوناما به شمار می‌رود.

طلوع نیوز در ادامه گزارش داد که گانیون گفت: «ما برای تضمین احترام به حقوق بشر در افغانستان، بهبود وضعیت زنان و دختران و اطمینان از دسترسی نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کنیم. سازمان‌های بین‌المللی و یوناما در این زمینه همکاری دارند. در مجموع، ما در داخل افغانستان با جوامع مختلف کار می‌کنیم تا شرایط زندگی خانواده‌ها، جامعه و کشور را به‌طور کلی بهبود دهیم.»

این اظهارات پس از آن بیان شد که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، پیش‌تر اعلام کرده بود یوناما در تأمین نمایندگی سیاسی موثر برای افغانستان در جهان ناکام بوده است.

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در سال ۲۰۰۲ با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و به درخواست دولت افغانستان تأسیس شد و مأموریت کنونی آن تا ۱۷ مارس ۲۰۲۶ تمدید شده است.

