نشست خبری مرکز مستند سوره با حضور مدیر این مجموعه و جمعی از اصحاب رسانه در سازمان سینمایی سوره برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری تشریح عملکرد مرکز مستند سازمان سینمایی سوره صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه با حضور محمدرضا امامقلی مدیر مرکز مستند سوره و رضا منتظری مدیر روابط عمومی این مرکز در سالن استاد سلحشور سازمان سینمایی سوره برگزار شد.

محمدرضا امامقلی مدیر مرکز مستند سوره بیان کرد: سال گذشته در رابطه با تقویت مرکز مستند سوره صحبت کردیم و در شهرها و استان‌های مختلف حاضر شدیم که در نهایت به تقویت جبهه‌های مستندسازی در استان‌ها رسیدیم. اتفاق دیگری که سال گذشته افتاد، این بود که ما تلاش کردیم در حوزه مخاطب و توسعه مخاطب تجربیاتی را رقم بزنیم و این تجربیات در این باره بود که چه مواردی در سینمای مستند اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: بنظر می‌رسد در حکمرانی تولید مستند در کشور نیازمند یک هم‌افزایی هستیم. با این مسیری که سینمای مستند طی می‌کند، احتمال تحول، خیلی پایین است. مقصودم مدیر، نهاد یا ارگان خاصی نیست، بلکه سپهر خاصی در این حوزه است‌. به هرحال جنگ ۱۲ روزه نقطه عطفی در کشور ما بوده است و باید نهادها روایت درست و صحیحی را از آن ارائه دهند.

وی ادامه داد: در چهل سال گذشته اتفاقات مختلفی را پشت سر گذاشتیم. لذا باید دید در جنگ ۱۲ روزه سازماندهی یا آرایش جنگی در زمینه مستند داشتیم یا خیر. به عقیده بنده، خیر. درباره ۱۲ روز جنگ چه قبل و چه بعد هیچ جلسه‌ای شکل نگرفت تا ارگان‌ها در کنار هم قرار بگیرند و بگویند که چه اتفاقی باید رقم بخورد. مجوزها صادر نشد، حضور فیلمساز مشکل داشت، چه چیزی باید روایت شود، نسبتشان با رسانه چه باشد و دیگر موارد. لذا شرایط پیچیده بود و باید فکری می‌شد.

مدیر مرکز مستند سوره بیان کرد: سه اثر در خصوص جنگ ۱۲ روزه تولید کردیم. مجموعه «ستاره شد» که واکنش سریع ما بود و طی پنج قسمت منتشر شد. همچنین مجموعه «بازداشتگاه» درباره بازداشت شدگان کشورمان در سال ۱۴۰۱ است که یک گفت‌وگوی چالشی است. همچنین مستند «اراده سنگی» در خصوص شهداء است کار دیگر ما در خصوص شهید طهرانچی است که در قالب یک مستند بلند کاری از محسن اسلام زاده است. جمعا پنج اثر در خصوص جنگ ۱۲ روزه تولید شد.

وی تاکید کرد: برای مستند موتورسواران تلاش کردیم یک اتفاق ویژه‌ای برای توسعه مخاطب داشته باشیم. در نتیجه ۱۲۰ اکران برای مستند موتورسواران در استان‌های مختلف داشتیم و بیش از ۱۵ هزار نفر در اقصی نقاط کشور مخاطب ویژه این مستند بودند. یکی از ویژگی‌های این آثار این است که اقشار مختلف می‌توانند با اینگونه مستندها ارتباط بگیرند.

امامقلی تاکید کرد: بنظر می‌رسد سینمای مستند ما ظرفیت دیده شدن خیلی بیشتری دارد. طبیعتا به جز مستندهایی که در گونه مستند طبیعت، حیات وحش یا محیط زیست داریم که باید مخاطب با آن‌ها آشنا شود. مستند اجتماعی در کشورهای دیگر جا افتاده است، برای مثال شبکه الجزیره سرعت و دقت خوبی در این زمینه دارد.

وی در توضیحاتی از مستند شگرد گفت: مستند شگرد سیمرغ بلورین بهترین فیلم در جشنواره فجر را به خود اختصاص داد. البته جوایز مختلفی را در جشنواره‌های داخلی و خارجی کسب کردیم. حدودا بیش از ۲۵ جایزه ملی و بین‌المللی برای مستندهای خود کسب کردیم. مستند شگرد با کمک فدراسیون کشتی پیش رفت. در ادامه اکران آنلاین مستند شگرد را داشتیم و سه هفته از این بازه اکران می‌گذرد و حدود ۵۰ هزار نفر در تلوبیون از این مستند بازدید کردند. لذا می‌توانیم امیدوار باشیم از طریق روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توانیم توسعه مخاطب را جدی‌تر داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه مخاطبان در مستند تاکید کرد: ما باید قبل از تولید مستند به فکر مخاطب باشیم. ما مستند نمی‌سازیم که آرشیو کنیم و قصد داریم این مسئله را جدی‌تر کنیم در نظر داریم مستندی تولید کنیم که برای تولید، نشر و توزیع آن به مخاطب نیاز داشته باشد و نه اینکه صرفا مستندی برای جشنواره‌ها ساخته شود. ما رونمایی مستندهایمان را در استان‌ها داشتیم و تقریبا مستندهایمان را در تهران رونمایی نکردیم، زیرا هدف ما آشنایی مخاطبان با سینمای مستند است.

وی خبر داد: قصد داریم شروع اکران مستند در مدارس را داشته باشیم. احساس می‌کنم دچار تکرار مخاطب هستیم. مدیر مرکز مستند سوره بیان کرد: امسال هفت مستند در جشنواره حقیقت داریم، تلاش کردیم به اقشار مختلف مخاطبان توجه کنیم و امسال مستندساز خانم و آقا داریم.