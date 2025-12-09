باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از آغاز ثبت نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو از ساعت ۹ صبح امروز - ۱۸ آذر - خبر داد.
به استناد ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴ هیأت وزیران، مالکان دارای بیش از یک خودروی سواری شخصی باید نسبت به تعریف و انتخاب یکی از خودروهای خود برای دریافت سهمیه یارانهای سوخت اقدام کنند.
منظور از چندخودرویی در مصوبه دولت تنها شامل خودروهای سواری شخصی متعلق به یک مالک حقیقی است. سایر وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت یا خودروهای عمومی مشمول تعریف چندخودرویی نیستند. همچنین در مورد خودروهای دارای مالکیت مشترک، پلاک خودرو ملاک اعمال مقررات خواهد بود.
بر این اساس ثبتنام مالکان چندخودرو از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه (۱۸ آذر ۱۴۰۴) از طریق تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی نفت ایران به آدرس FCS.NIOPDC.IR آغاز شده است و متقاضیان با ورود به سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من)، باید مشخصات خودروهای خود از جمله سریال برگ سبز و پلاک را ثبت و در صورت دارا بودن چند خودرو، خودروی اصلی برای دریافت سهمیه نرخ اول و دوم را انتخاب کنند.