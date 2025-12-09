باشگاه خبرنگاران جوان - رجب نژاد؛ رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبرد‌های صادرات لرستان که در سالن همایش اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، هدف از سفر‌های استانی را آشنایی دقیق با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی هر استان عنوان و اظهار کرد: هدف ما از این سفرها، شناسایی ظرفیت‌های صادراتی ممتاز استان‌ها است. ما در کشور‌های هدف، رایزنان بازرگانی مستقر داریم که آماده ارائه خدمت هستند.

وی با اشاره به همراهی منتخبان رایزنان در این سفر، اعلام کرد: این آمادگی در سازمان وجود دارد که از طریق اتاق‌های بازرگانی ایران در کشور‌های هدف، به‌صورت رایگان، راهکار‌های ورود به بازار آن کشور‌ها را در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار دهد.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران به توضیح نقشه راه تجاری و سیاست‌های سازمان توسعه تجارت پرداخت و گفت: دستور مستقیم رئیس‌جمهور بر رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تأکید دارد و همه اعضای کابینه موظف به پیگیری این امر هستند.

رجب نژادد استراتژی سه‌گانه سازمان را در امر صادرات، «تصویر و رفع موانع صادرات»، «توسعه تجارت آزاد» و «وزارت استراتژیک با کمک دستگاه‌های مرتبط» مطرح کرد.

وی از احیای شورای‌عالی صادرات غیرنفتی در دولت چهاردهم خبر داد و افزود: به ادارات کل استان‌ها دستور داده‌ایم کارگروه‌های توسعه صادرات غیرنفتی را تشکیل دهند تا مشکلات صادرکنندگان به صورت مستقیم احضار و بررسی شود.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران صادرات غیرنفتی را اصلی‌ترین عامل توسعه اقتصادی مطرح و به ثبت رکورد ۵۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال گذشته و رشد ۱۵.۶ درصدی آن اشاره کرد.

رجب نژاد گفت: همچنین در شش ماهه اول سال ۲۶ میلیارد دلاری صادرات داشته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال، رشد مثبت ثبت شود.

وی گفت: استفاده از «رمزها» در حوزه تجارت، تلاش برای بهبود جایگاه شرکت‌های بازرگانی و پیگیری موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشور‌های همسایه، منطقه و آفریقا برای تسهیل و رونق صادرات آغاز می‌شود.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از فعالان اقتصادی و به ویژه اتاق بازرگانی لرستان درخواست کرد تا با تشکیل غرفه اختصاصی، در این نمایشگاه حضور یابند.

به گفته رجب نژاد، این نمایشگاه علاوه بر کشور‌های عضو، میزبان کشور‌هایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، کشور‌های حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و قفقاز و هیئت‌های تجاری متنوع خواهد بود.

وی از دنبال کردن استراتژی توسعه مراکز تجاری ایرانی در خارج از کشور خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی ایران منعقد شده که به زودی ابلاغ می‌شود و هدف، ایجاد مراکز تجاری در ۱۰ کشور است.

رئیس اداره رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توسعه تجارت آمادگی دارد برای استان لرستان، مجوز تأسیس یک «خانه تجارت» (مرکز تجاری کالا‌های ایرانی) در یکی از کشور‌های هدف که بیشترین مراودات تجاری را با این استان دارد، صادر کند.

