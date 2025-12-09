باشگاه خبرنگاران جوان - عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز سه شنبه ۱۸ آذر به مجموعه اقداماتی پرداخت که این شرکت در حوزه‌های زیرساختی، سامانه‌ای، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، افزایش تولید و مدیریت مصرف در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به تکالیف محول شده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهارداشت: برای اجرای این مصوبه، چند وظیفه مشخص بر عهده شرکت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین این تکالیف، ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی خودرو‌هایی بود که مشمول دریافت سهمیه می‌شوند. این سامانه طراحی و آماده‌سازی شده و متقاضیان از فردا می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی FCS.NIOPDC.IR خودروی خود را انتخاب کنند. خودرویی که سهمیه دریافت می‌کند، در حوزه اعمال نرخ سوم قرار می‌گیرد و زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای این بخش نیز به طور کامل فراهم شده است.

اعطای سهمیه اعتباری به سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اعطای سهمیه اعتباری به سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر اضافه کرد: در این حوزه نیز سامانه و شیوه‌نامه‌ای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و خود پلتفرم‌ها از جمله اسنپ و تپسی تدوین و نهایی شده است. بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودرو‌های فعال این پلتفرم‌ها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص می‌یابد تا از افزایش نرخ کرایه‌ها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاه‌ها جلوگیری شود.

متنوع‌سازی سبد سوخت

وی با اشاره به تکلیف دیگر این شرکت در زمینه دوگانه‌سوز کردن ناوگان حمل‌ونقل گفت: توسعه ناوگان دوگانه‌سوز، بویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و ناوگان‌هایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، از جمله مأموریت‌های ماست. در همین راستا، زیرساخت تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به CNG فعال شده و مالکان می‌توانند از طریق سامانه مربوطه، خودرو‌های خود را به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کنند. با این اقدام، امکان استفاده از سوخت ارزان‌تر و پاک‌تر CNG فراهم می‌شود و این خودرو‌ها در عمل تحت‌تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار نخواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در حوزه متنوع‌سازی سبد سوخت، علاوه بر CNG، بر اساس تکلیف مندرج در قانون بودجه، موضوع افزودن LPG به سبد سوخت نیز در دستور کار قرار دارد. براین اساس، متقاضیان می‌توانند در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌های موجود، نسبت به احداث جایگاه‌های LPG اقدام کنند تا خودرو‌هایی که تمایل به استفاده از این سوخت دارند، در بخش حمل‌ونقل به آن دسترسی پیدا کنند.

۲ پالایشگاه جدید حدود ۹ ماه آینده به مدار تولید اضافه خواهند شد

عظیمی‌فر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف گفت: علاوه بر موارد یادشده، مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف از قبل در دستور کار ما بوده است. در بخش تولید، از طریق بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها توانسته‌ایم تولید بنزین را افزایش دهیم. همچنین ۲ پالایشگاه جدید طی بازه‌ای حدود ۹ ماه آینده به مدار تولید اضافه خواهند شد. این اقدامات به‌صورت موازی دنبال می‌شود تا هم تولید افزایش یابد و هم نیاز کشور به واردات بنزین کاهش پیدا کند.

بخشی از مصارف سوخت از بنزین به بخش CNG منتقل می‌شود

وی به عوامل موثر بر مصرف بنزین اشاره کرد و ادامه داد: مصرف بنزین تابع عوامل متعددی است؛ از جمله کیفیت خودروها، میزان استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG تمامی این مؤلفه‌ها بر میزان مصرف اثرگذار هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: اگرچه این طرح به‌خودی‌خود گامی کوچک در مسیر مدیریت مصرف به شمار می‌رود، اما برآورد ما این است که در صورت اجرای صحیح مدیریت مصرف، بخشی از مصارف از بنزین به بخش CNG منتقل می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روزانه بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین به سمت مصرف CNG منتقل شود که این موضوع می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تأمین بنزین کشور را کاهش دهد.

منبع: شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی