باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نماینده‌ای از ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در یک جلسه محرمانه با کمیته امور خارجی و امنیت کنست ادعا کرده است که ایران حدود ۶ ماه پس از «جنگ ۱۲ روزه» میان دو طرف، دوباره با سرعت بالایی تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است.

به گزارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت»، اعضای کنست از این نماینده ارتش پرسیدند که آیا در صورت شکست طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برنامه آماده‌ای برای شکست و انحلال حماس وجود دارد یا نه. او پاسخ داد که ارتش اسرائیل در حال تدوین طرحی است که هنوز «در مراحل طراحی» قرار دارد.

در رابطه با نوار غزه، گفته شده که ترامپ مصمم است تا کریسمس وارد مرحله دوم شود و در ادامه این گزارش صهیونیستی ادعا شده است که «حماس از آتش‌بس برای مسلح‌سازی مجدد خود در تمام ابعاد ساخت قدرت، آموزش، دکترین جنگی و تولید سلاح و موارد دیگر بهره‌برداری می‌کند».

همچنین در این کمیته ذکر شد که ترکیه در حال فشار بر آمریکا برای مشارکت در نیروی تثبیت‌کننده اوضاع در غزه است، اما رژیم اسرائیل با این موضوع مخالفت می‌کند و بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد.

در روز جمعه گذشته، ایران از شلیک موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد‌ها توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در چارچوب رزمایش‌هایی در منطقه خلیج فارس خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، این رزمایش‌ها دو روز ادامه داشته و هدف از آن، بازدارندگی در برابر «تهدیدات خارجی» اعلام شد.

منبع: النهار