ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!

باشگاه خبرنگاران جوان - آرای صادر شده به ترتیب زیر است:

دراگان اسکوچیچ: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها قبل و بعد از دیدار با چادرملو

ریکاردو ساپینتو: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها

امیر گلستانی فرد " از مشوقین" باشگاه استقلال: دو ماه محرومیت که یک ماه آن تا شش ماه تعلیق می‌شود

سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان: هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان به‌دلیل رفتار توهین‌آمیز پس از دیدار با استقلال خوزستان (همراهی در شعار علیه استقلال).

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال