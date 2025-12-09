ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!

باشگاه خبرنگاران جوان - آرای صادر شده به ترتیب زیر است:
دراگان اسکوچیچ: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبهها قبل و بعد از دیدار با چادرملو
ریکاردو ساپینتو: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبهها
امیر گلستانی فرد " از مشوقین" باشگاه استقلال: دو ماه محرومیت که یک ماه آن تا شش ماه تعلیق میشود
سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانیزادگان: هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان بهدلیل رفتار توهینآمیز پس از دیدار با استقلال خوزستان (همراهی در شعار علیه استقلال).
منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال