ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم‌های لیگ برتری صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آرای صادر شده به ترتیب زیر است:

دراگان اسکوچیچ: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها قبل و بعد از دیدار با چادرملو

 

 

دراگان اسکوچیچ

دراگان اسکوچیچ: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها قبل و بعد از دیدار با چادرملو

ریکاردو ساپینتو

ریکاردو ساپینتو: ۲ میلیارد تومان جریمه برای نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها

امیر گلستانی فرد

امیر گلستانی فرد " از مشوقین" باشگاه استقلال: دو ماه محرومیت که یک ماه آن تا شش ماه تعلیق می‌شود

سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان

سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، یعقوب براجعه، میلاد محمدی و محمدحسین کنعانی‌زادگان: هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان به‌دلیل رفتار توهین‌آمیز پس از دیدار با استقلال خوزستان (همراهی در شعار علیه استقلال).

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

برچسب ها: کمیته انضباطی ، لیگ برتر ، فدراسیون فوتبال 
خبرهای مرتبط
شکایت استقلال از سروش رفیعی
برد استقلال گنبدکاووس در مصاف با رازین پلیمر تهران
برد مقتدرانه شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
آخرین اخبار
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان