مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: شناسایی واحد‌های قابل‌معاوضه طرح مسکن استیجاری عمومی شهر اردبیل آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - محبوب حیدری گفت: در راستای اجرای ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره و تحقق تکالیف قانونی بند ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در جهت حمایت از زوج‌های جوان از طریق مسکن استیجاری عمومی به روش معاوضه املاک و دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی با واحد‌های مسکونی تکمیل شده و آماده عرضه به بازار متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی، فراخوان شناسایی واحد‌های قابل‌معاوضه از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل جهت انجام فرایند شناسایی واحد‌های مسکونی در شهر اردبیل آغاز شد.

او به جزئیات این بسته حمایتی پرداخت و گفت: میانگین مساحت خالص مسکونی واحد‌های قابل‌معاوضه باید کمتر از ۱۱۰ مترمربع باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در این طرح قیمت هر مترمربع واحد‌های مسکونی قابل‌معاوضه متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی، می‌بایست حداکثر معادل متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر اردبیل باشد.

حیدری تأکید کرد: حداکثر ساخت بنای واحد‌های مسکونی در این طرح از زمان صدور پایان کار نباید بیش از ۱۰ سال گذشته باشد.

او ادامه داد: در طرح مسکن استیجاری عمومی به روش معاوضه املاک، واحد‌های مسکونی قابل‌معاوضه متعلق به اشـخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل آماده بهره‌برداری و قابل‌سکونت باشد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به سایر شرایط تأکید کرد: حداقل تعداد واحد مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح مسکن استیجاری عمومی ۱۰ واحد مسکونی باشد.

 حیدری افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل و داشتن شرایط اشاره شده می‌توانند در ساعات اداری با مراجعه حضوری به واحد معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل واقع در شهرک کارشناسان، مجتمع اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل نسبت به درخواست خود جهت واحد‌های مسکونی قابل‌معاوضه اقدام نمایند.

 

برچسب ها: مسکن استیجاری ، وزارت راه و شهرسازی ، واحدهای مسکونی
خبرهای مرتبط
تحویل ۱۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان در اردبیل
معاون وزیر راه و شهرسازی:
زمین ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تامین شد
مدیر کل کمیته امداد اردبیل؛
6 هزار مددجوی اردبيلی فاقد مسكن مناسب هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی واحد‌های قابل‌معاوضه طرح مسکن استیجاری عمومی در اردبیل آغاز شد
فعالیت مدارس اردبیل چهارشنبه ۱۹ آذر غیرحضوری شد
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت در استان اردبیل
رتبه ۵ اردبیل در کاهش نرخ بیکاری
اهدای اعضای چهاردهمین ایثارگر استان اردبیل به بیماران نیازمند
هشدار هواشناسی اردبیل در خصوص آبگرفتگی معابر عمومی
افزایش ۲۴ درصدی سوخت‌رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل
۶۷۰ کلیومتر شبکه فاضلاب شهراردبیل اجرایی شد