شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی تیگارد x۳۵ یکی از محصولات شرکت سانیارموتور پارسیان با برند تجاری تیگارد موتور، روانه بازار شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تحویل این خودرو با تاخیر مواجه شده و خریداران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود بر شمابنده نزدیک ۹ ماه هست که خودروی تیگارد x۳۵ ثبت نام کردم و طبق قرارداد مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم و تحویل خودرو شهریور ماه بود؛ لذا با گذشت بیش از سه ماه از تحویل خودرو هنوزهیچ دعوت نامه‌ای صادر نشده است و اصلا شرکت جوابگو نیست به سازمان حمایت هم مراجعه کردم جوابی دریافت نکردم.