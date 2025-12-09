باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۶۰ روز گذشته از آغاز توافق آتش‌بس، رژیم اشغالگر صهیونیستی ۷۳۸ بار این توافق را نقض کرده و عملاً نوار غزه را همچنان در وضعیت محاصره و تهدید مستمر نگاه داشته است.

طبق بیانیه این نهاد، میزان پایبندی انسانی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود ـ شامل اجازه ورود کمک‌های امدادی، توقف حملات و رعایت اصول حقوق بشردوستانه ـ از ۳۸ درصد فراتر نرفته است؛ شاخصی که از تداوم سیاست‌های محدود کننده و جلوگیری سیستماتیک از دسترسی مردم به نیاز‌های حیاتی حکایت دارد.

این نقض‌های مکرر در مجموع به شهادت ۳۸۶ فلسطینی و مجروح شدن ۹۸۰ نفر دیگر انجامیده و نیرو‌های اسرائیلی در همین مدت ۴۳ شهروند را نیز بازداشت کرده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش، دفتر رسانه‌ای دولت غزه به بحران سوخت اشاره و اعلام کرد که در طول این ۶۰ روز، تنها ۳۱۵ کامیون سوخت وارد غزه شده؛ در حالی که مطابق مفاد توافق، باید ۳۰۰۰ کامیون وارد می‌شد. این یعنی "اسرائیل" فقط ۱۰ درصد از تعهدات خود را در حوزه سوخت اجرا کرده است. به طور متوسط نیز روزانه تنها ۵ کامیون سوخت وارد غزه شده، در حالی که سهمیه تعیین شده طبق توافق ۵۰ کامیون در روز بوده است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه تأکید کرد که این نقض‌ها و محدودیت‌ها، نه یک سلسله اقدامات پراکنده بلکه رفتاری سازمان یافته و هدفمند برای تشدید محاصره و جلوگیری از بهبود اوضاع انسانی در غزه است. این دفتر از جامعه بین‌المللی خواست برای الزام رژیم اشغالگر به اجرای کامل آتش‌بس و تعهدات انسانی خود، مداخله فوری و مؤثری داشته باشد.

منبع: الجزیره