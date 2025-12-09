باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایمیلهای افشاشده نشان میدهد اهد باراک، نخستوزیر پیشین اسرائیل، روابط تجاری و شخصی گستردهای با جفری اپستین داشته است. این مکاتبات که مربوط به سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ است، باراک را در حال مشورت با اپستین در مورد پروژههای تجاری متنوعی نشان میدهد، از جمله سرمایهگذاری در یک شرکت پهپادی اسرائیلی، فروش یک شرکت نفت و گاز متعلق به میلیاردر آمریکایی جک گرینبرگ، و جذب سرمایه برای یک شرکت آزمایش خون مالاریا. اپستین نقش مشاور مالی، واسطه و راهنمای ارتباطی باراک را ایفا میکرد و او را به چهرههای بانفوذی، چون آرین دو روچیلد وصل مینمود.
رابطه این دو فراتر از امور حرفهای بود و شامل تبادل تبریکهای شخصی، استفاده باراک از آپارتمان اپستین در نیویورک برای نوشتن کتاب خاطراتش، و سفر او به همراه همسرش به جزیره خصوصی اپستین در کارائیب میشد. باراک پس از دستگیری مجدد اپستین در سال ۲۰۱۹، ارتباط خود با او را قطع کرد و هرگونه اطلاع از فعالیتهای جنسی مجرمانه اپستین را انکار نمود. این ایمیلها توسط گروه هکتیویست «حنظله» سرقت و در سال ۲۰۲۳ منتشر شدند.
باراک به درخواستها برای اظهارنظر در این مورد پاسخی نداده است.
منبع: الجزیره