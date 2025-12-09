کارشناس بیماری‌های عفونی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: ویروس آنفلوآنزای امسال جدید نیست و تنها به دلیل جهش، سرایت‌پذیری آن افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - از زمانی که ویروس آنفلوآنزا شناخته شده است بیش از ۵۰ سال می گذرد، پس در واقع اصل اجداد این ویروس جدید نیستند و به همه گیری جهانی سال ۱۹۶۸ می رسد که در آن سالها به آنفلوآنزا هنگ کنگی معروف بود. بعدها آن ویروس در بین جمعیت انسانی باقی ماند و هر سال در فصل سرما بیماری زایی می کند. در نیم قرن گذشته این ویروس که از نوع H3N2 است مکرراً جهش های دوره ای داشته که گاهی این جهش ها باعث بیماری زایی بیشتر و گاهی باعث ضعیف تر شدن ویروس و خفیف تر شدن بیماری شده است. پس ویروس جدید نیست اما جهش های جدیدی داشته که آن را قوی تر و واگیر تر کرده است.

فرشید رضایی کارشناس بیماری های عفونی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ویروس آنفلوآنزای امسال از چند ماه قبل جهش های ژنتیکی داشته که باعث واگیری بیشتر و سریعتر ویروس شده و شناسایی آن برای سیستم دفاعی سخت تر شده است. هرچند ویروس جهش کرده امسال هنوز برای سیستم ایمنی فرد بالغ قابل ردیابی و دفاع هست، ولی در خردسالان و شیرخواران و سالمندان دفاع بدن به مشکل می خورد.

به گفته وی، کارشناسان معتقدند که آنفلوآنزا در کودکان و سالمندان به بیماری شدید و بستری منجر می شود. هر چند ویروس جهش کرده است اما نکته مهمی در مورد واکسن وجود دارد و آن این است که واکسن امسال بر اساس مطالعه انگلیسی ها که در ماه گذشته منتشر شد هنوز برای کودکان حدود ۷۰ درصد اثربخشی مفید دارد و می تواند جلوی شدت بیماری و بستری و مرگ را بگیرد. 

رضایی تاکید کرد: هر چه سن افراد بالاتر می رود گاهی اثربخشی واکسن های آنفلوآنزا کمتر می شود و برای سالمندان نیز واکسن امسال حدود سی تا چهل درصد اثربخشی محافظت کننده از بستری و مرگ دارد که عدد قابل قبول و ارزشمندی است، لذا متخصصان همچنان به سالمندان در سراسر دنیا تاکید می کنند که هر چه سریعتر واکسن خود را تزریق کنند.

وی ادامه داد: کلمه «فصل واکسن » غلط است. از بدو ورود واکسن به بازار می توان واکسن را تزریق کرد. در طول فصل سرما تا پایان زمستان می شود واکسن آنفلوآنزا زد و محدودیت در این خصوص نداریم.

کارشناس بیماری های عفونی اضافه کرد: از آبان تا اسفند هر سال، بیماری آنفلوآنزای انسانی باعث ابتلا افراد می شود و گاهی ۲ یا ۳ موج کوچک و بزرگ پشت سر هم دارد. اصل بر این است که بعد از ورود واکسن به بازار، افراد با سیستم ایمنی ضعیف تر هرچه سریعتر واکسن خود را دریافت کنند.

رضایی بیان کرد: واکسن پس از تزریق، دو هفته زمان لازم دارد تا سیستم ایمنی بدن را آموزش دهد و به اندازه کافی قوی تر کند. قوی شدن سیستم ایمنی بعد از گرفتن واکسن هر ساله از صدها هزار مرگ در جهان جلوگیری می کند و اغلب کسانی که سالانه از آنفلوآنزا فوت می شوند افرادی هستند که واکسیناسیون نداشته اند.

وی افزود: امسال که ویروس یکی دو ماه زودتر در برخی کشورها شروع شد و به سرعت گسترش یافت فرصت واکسیناسیون را از بسیاری از افراد گرفت و این برای آن کشور ها دردسر ساز شد و مجبور شدند مدارس خود را تعطیل نمایند تا از گسترش بیماری و مرگ کودکان تا حدی پیشگیری شود.

این متخصص عفونی ادامه داد: در کنار واکسیناسیون رعایت بهداشت فردی مخصوص آنفلوآنزا مانند در خانه ماندن بیماران آنفلوآنزا ، خودداری از حضور غیرضروری در تجمعات توسط همه افراد، بهبود تهویه فضاها و اماکن و ماسک زدن افراد و بهداشت دست همچنان موضوعات مورد تاکید برای حفاظت از جامعه در فصل سرما هستند.

رضایی تاکید کرد: ویروس آنفلوانزا کاملا با سایر ویروس ها مثل کرونا و رینوویروس ها فرق دارد. هر چند همه این ویروس های تنفسی با عطسه و سرفه منتقل می شوند ولی ژن متفاوتی دارند و بیماری های متفاوتی ایجاد می کنند. 

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش های آزمایشگاهی در کشور و سراسر دنیا اکنون ویروس آنفلوانزا شیوع بیشتری دارد و کرونا ویروس، در جمعیت کمتر دیده شده است؛ ماسک زدن و شستن دست برای پیشگیری از همه این ویروس های تنفسی اقدام عاقلانه و صحیحی است.

برچسب ها: آنفولانزا ، بیماری های تنفسی
خبرهای مرتبط
کارشناس بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت:
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
مقاومت میکروبی چالش جدی در برابر بیماری‌های تنفسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
فقط حرف می زنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
میدونی چند شده قیمت واکسن آنفولانزا یا خیر پارسال 350تومن بود امسال 1میلیون پس کسی هم نمیزنه واکسن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
زمان تزریق واکسن قبل از پاییز است،الان بیشتر افراد ناقل هستند به محض تزریق واکسن بدن باید با ۲ ویروس مبارزه کند و بسیاری از بیماران خصوصا ریوی با خطر مرگ روبرو خواهند شد
۱
۵
پاسخ دادن
آقامیری: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
معرفی بسته‌های ویژه همراه اول برای روز مادر
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
آخرین اخبار
معرفی بسته‌های ویژه همراه اول برای روز مادر
آقامیری: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
اعتبارات توسعه دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال آینده قطعی شد
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود