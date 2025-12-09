باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاستجمهوری، آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانشآموز در حوزه هوش مصنوعی و آموزشهای دیجیتال آغاز شد که ایران را در زمره پنج کشور برتر دنیا در این حوزه قرار داد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به رویکرد تحولی این وزارتخانه در نظام آموزشی افزود: در کنار برنامهریزیهای بلندمدت، با نگاه کوتاهمدت نیز به دنبال تحقق تحول در آموزش هستیم.
کاظمی از امضای تفاهمنامهای مهم با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات خبر داد و افزود: این تفاهمنامه در سه محور اصلی دنبال میشود؛ نخست، توسعه و استمرار آموزش در میان جامعه معلمان و دانشآموزان، دوم، توسعه زیرساختهای فناورانه مدارس و اتصال آنها به فیبر نوری برای بهرهمندی از اینترنت پایدار و سوم، تقویت زیرساختهای شبکه شاد.
کاظمی یکی از اولویتهای اصلی در حوزه آموزش معلمان را دانشجومعلمان دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان دانست و گفت: این دانشجویان به دلیل سطح علمی بالاتر در حوزه فناوری، نیازمند آموزشهای تخصصیتری هستند و میتوانند به عنوان راهبران فناورانه آینده آموزش کشور نقشآفرینی کنند. برای این دو دانشگاه برنامه آموزشی مناسبی طراحی شده و دانشجویان رشتههای فناوری اطلاعات نیز خدمات مؤثری به آموزشوپرورش ارائه میدهند.