باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور پیش از ظهر سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - در حاشیه نشست تعاملی «ارتقای مشارکت زنان در حکمرانی» که به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و جمعی از بانوان معاون و مدیر کل استاندار، فرماندار، بخشدار و شهردار در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه میانگین عملکرد بانوان فرماندار، بخشدار، شهردار و دهیار قابل قبول است، گفت: در مجموعه وزارت کشور حدود ۵ هزار بانو در پست‌های مسئولیتی مشغول فعالیت هستند. همچنین امروز حدود ۳۷۰۰ بانوی دهیار در سطح کشور فعالیت می‌کنند که یک افتخار بزرگی است. در خصوص حضور بانوان در حکمرانی رو به جلو هستیم و گام بزرگی در این زمینه برداشتیم، اما کافی نیست.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پایین بودن حقوق بخشداران و دهیاران اظهار کرد: متاسفانه در وزارت کشور مجموعه وزارت کشور به دلایل مختلف حقوق و مزایای بسیار پایین‌تر از میانگین وزارتخانه‌های دیگر است و دست‌اندرکاران قول دادند و رئیس جمهور محترم نیز دستور‌هایی در این زمینه داده‌اند، ان شاءالله ارتقاء پیدا کند.

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره‌ی مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه تاکید کرد: موضع رسمی دولت در این زمینه توسط معاون محترم امور زنان رئیس جمهوری اعلام شد و موضع وزارت کشور نیز همین است و ما معتقدیم که باید از زنان حمایت شود.

مومنی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره همچنین نقش آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عنوان کرد: بانوان نقش ویژه‌ای در انقلاب اسلامی دارند و از دفاع مقدس گرفته تا دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد نقش آفرینی‌ها بودیم. بانوان در همبستگی ملی و مشارکت سیاسی در همه عرصه‌ها نقش بی‌بدی دارند.

منبع: ایسنا