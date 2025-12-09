باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام در نشست کارگروه ستاد پیشگیری از بحران استان با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای امشب و فردا گفت: فعالیت آموزشی همه مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه یک و دو، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فردا (چهاشنبه) در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری و برخط انجام می‌شود.

تاج‌الدین صالحیان افزود: فعالیت دستگاه‌های اداری به روال عادی برقرار و دایر است و مشمول تعجیل یا تاخیر نمی‌شوند.

وی بر آمادگی کامل همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های سنگین و شدید در این استان تأکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اظهار کرد: بر پایه هشدار سطح قرمز هواشناسی، بارندگی‌های در استان امشب و فردا همراه با آذرخش و توفان تندری پیش‌بینی شده است.

او یادآور شد: به دلیل پیش‌بینی حجم بالای بارش‌ها و اعلام هشدار قرمز از سوی اداره‌کل هواشناسی ایلام و با توجه به خطر وقوع سیلاب در نقاط مختلف استان در این بازه زمانی همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید در حالت آماده‌باش قرار گیرند و کار‌های پیشگیرانه به عمل آورند.

صالحیان ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌های استان نیز ضمن آمادگی کامل و تجهیز امکانات لازم، باید همه ظرفیت‌های بخش خصوصی را برای مقابله با این بارش‌ها به کار گیرند و ساکنان مناطق روستایی و عشایری از وقوع سیلاب‌های احتمالی آگاه شوند.

وی از مسافران و مردم استان خواست برای پیشگیری از حوادث ناگوار از استقرار در نزدیک رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های آبیاری کشاورزی خودداری کنند.

در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی ایلام مبنی بر بارندگی سیل‌آسا فعالیت نوبت ظهر امروز (سه‌شنبه) همه مدارس، دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی سراسر استان نیز غیرحضوری شد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های سیلابی به دستور استاندار ایلام فعالیت همه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌های استان در نوبت عصر غیرحضوری خواهد بود.

علی‌محمد پاکدل افزود: این تعطیلی شامل همه مقاطع تحصیلی متوسطه یک و دو، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر استان است و فعالیت آنها به صورت غیرحضوری و برخط انجام می‌شود.

شامگاه دوشنبه نیز فعالیت مدارس مقطع ابتدایی، پیش‌دبستانی‌ها و مهد‌های کودک استان ایلام در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و حفظ تندرستی دانش‌آموزان غیرحضوری اعلام شده بود.

بر پایه اطلاعیه کارگروه سلامت استان، با توجه به افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان، فعالیت همه مهد‌های کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سراسر استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر سه‌شنبه (۱۸ آذر) غیرحضوری شد.

هواشناسی ایلام پیش‌بینی کرده است سامانه بارشی پرقدرت از سه‌شنبه شب تا عصر فردا (چهارشنبه) استان را در بر می‌گیرد و احتمال آبگرفتگی و سیل وجود دارد.