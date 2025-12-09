باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد سنگسری مشاور وزیر و رییس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: همزمان با فرارسیدن نهم دسامبر (۱۸ آذر)، روز جهانی مبارزه با فساد، مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مناسبت مهم جهانی را فرصتی برای تأکید مجدد بر تعهد خود نسبت به ارتقای سلامت اداری، شفافیت، پاسخگویی، قانون‌گرایی و مبارزه بی‌امان با هرگونه فساد در تمامی سطوح می‌داند. این روز، یادآور مسئولیت خطیر ما در صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق ذی‌نفعان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کار و تولید کشور است.

فساد مسئله‌ای اجتماعی و جهانی است. ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد کشور‌های جهان نمره‌ای کمتر از ۵۰ دارند. نمره ج. ا. ا نیز در ۲۴ دوره‌ی ارزیابی کمتر از ۳۰ بوده است. براساس نتایج برخی پژوهش‌ها، ایرانیان فساد را سومین مسئله‌ی مهم کشور می‌دانند (عابدی جعفری، حسینی هاشمزاده و دیگران، ۱۳۸۹).

در پژوهش دیگری که با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری (۱۳۹۶) برای شناسایی مسائل اصلی جامعه ایران انجام شد، فساد در بین ۱۰۰ مسئله‌ی اصلی جامعه ایران به‌عنوان چهارمین مسئله شناخته شد. فساد به‌عنوان یکی از مهلک‌ترین سرطان‌های اجتماعی و اقتصادی، ثبات، عدالت و توسعه پایدار را در سراسر جهان تهدید می‌کند و اعتماد را از بین می‌برد؛ بنابراین به جرأت می‌توان گفت کمتر پدیده‌ای مانند فساد، پیامد‌های گسترده، عمیق و ویرانگری در عرصه‌های مختلف حیات بشری (فردی، سازمانی و اجتماعی) دارد. به همین دلیل این مرکز به‌عنوان بازوی نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به قوانین و مقررات بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام عالی وزارت بر مبارزه قاطع با فساد، خود را متعهد می‌داند به:

۱. پیشگیری از فساد از طریق شناسایی موقعیت‌های دارای ریسک فساد و تعارض منافع، تقویت نظام‌های نظارتی، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و ارتقای سلامت اداری

۲. صیانت از بیت‌المال در حوزه‌های کار، تعاون، اشتغال، رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه

۳. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال عملکرد دستگاه و سازمان‌های تابعه وزارت

۴. برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف و فساد اداری و مالی، بدون ملاحظات شخصی، گروهی یا سیاسی

۵. تکریم ارباب‌رجوع و تأمین حقوق قانونی کلیه‌ی ذینفعان

این مرکز طی یک‌سال اخیر با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان متخصصین سازمان و جلب همکاری متخصصین دانشگاهی و اتخاذ رویکردی علمی ـ پژوهشی در راستای ارتقای سلامت اداری، اقدامات گسترده‌ای انجام داده است که از جمله آن می‌توان اشاره کرد به: برنامه‌محور نمودن امور مرتبط با پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد از طریق تدوین نقشه راه سلامت اداری مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی ۴ ساله (۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۷) برگرفته از اسناد و قوانین بالادستی، شناسایی و مدیریت موقعیت‌های ریسک فساد و مصادیق تعارض منافع و پایش آنها؛ توسعه سامانه پاسخگویی به شکایات؛ راه‌اندازی سامانه IRM (ارتباط بازرسان با مرکز بازرسی)؛ تدوین بخشنامه «ترک فعل» و ابلاغ به واحد‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه؛ تلاش برای تدوین دستورالعمل یکپارچه مدیریت تعارض منافع؛ اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی فرهنگ سلامت اداری برای کلیه مخاطبین درون و برون‌سازمانی و …

مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمامی همکاران، مدیران، ذینفعان و هموطنان عزیز دعوت می‌کند تا در این حرکت جمعی برای استمرار و ارتقای سلامت نظام اداری، مشارکت فعال داشته باشند. ما در مرکز بازرسی، باور داریم که پیشگیری از فساد و فسادزدایی، گام بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است.

مبارزه با فساد تعهدی جمعی است. امید است با همکاری و همدلی تمامی کارکنان، مدیران، مخاطبین و جامعه هدف این وزارتخانه، بتوانیم در ساختن آینده‌ای روشن، پاک و عاری از فساد، سهمی برازنده ایفا کنیم؛ «با هم می‌توانیم!»