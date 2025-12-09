باشگاه خبرنگاران جوان - بیمار خانم که با شکایت از دردهای مزمن شکمی، احساس سنگینی و نفخ مداوم به اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) قم مراجعه کرده بود، پس از ارزیابی‌های بالینی و انجام سونوگرافی، وجود یک توده حجیم در ناحیه لگن و رحم وی تشخیص داده شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اندازه توده و علائم بیمار، با همکاری متخصص جراحی عمومی تصمیم به انجام عمل هیسترکتومی(برداشتن کامل رحم) گرفته شد؛ این عمل با هماهنگی و تلاش به موقع اتاق عمل بیمارستان با موفقیت کامل انجام و توده ۲ کیلویی بدون هیچ‌گونه آسیب به بافت‌های مجاور خارج شد.

با توجه به بزرگی توده، انتظار می‌رفت که جراحی طولانی و پیچیده باشد، اما خوشبختانه همه چیز طبق برنامه پیش رفت و حال عمومی بیمار پس از عمل رضایت‌بخش است.

بر اساس این گزارش، پس از عمل، بیمار در بخش ریکاوری تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و هم‌اکنون در شرایط عمومی خوب، دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

تشخیص زودهنگام و مراجعه به موقع به پزشک نقش مهمی در پیشگیری از عوارض این‌چنین توده‌ها دارد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم