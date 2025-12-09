رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از تأثیر فرونشست بر ساخت و سازها، کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان «کمیته فرونشست» با حضور متخصصان مرتبط تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غزل راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نخستین نشست خبری با بیان اینکه در حوزه تدوین استانداردها، مرکز تحقیقات به‌عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در تعامل با سازمان ملی استاندارد فعالیت می‌کند، گفت: تلاش کرده‌ایم با همراهی وزارت راه و شهرسازی، نظام فنی و اجرایی، دفتر بخشی و دفتر طرح‌های توسعه‌ای سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی‌های هدفمند و متعددی انجام دهیم ضوابط مورد نیاز کشور را در سه عرصه شهر، ساختمان و راه تدوین کنیم.

وی افزود: تعداد زیادی از ضوابط در این مدت تنظیم، تدوین و ابلاغ شده است و هم‌اکنون حدود ۴۰ ضابطه درحال بازنویسی و بازنگری قرار دارد. این فرآیند تحت عنوان تدوین یا بازنگری ضوابط نظام فنی و اجرایی و سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های اخیر آغاز شده است.

راهب بیان کرد: یکی دیگر از وظایف مهم مرکز، فعالیت در حوزه ایمنی و کاهش خطر است. در این بخش چند حوزه کاری شامل شناسایی گسل‌ها، موضوع فرونشست، بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن و توسعه شبکه شتاب‌نگاری کشور دنبال می‌شود که هر یک نیازمند تشریح تفصیلی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کنترل کیفیت ساخت‌وسازها ادامه داد: این بخش نیز از وظایف جدی مرکز تحقیقات محسوب می‌شود. بخشی از این وظایف به تدوین ضوابط، استانداردها و مقررات مربوط می‌شود که امکان کنترل کیفی ساخت‌وساز را فراهم می‌کند و بخش دیگر شامل صدور تأییدیه‌های فنی و گواهینامه‌های فنی در حوزه مصالح، فرآورده‌ها، سیستم‌های ساختمانی و تولیدات مربوطه است.

وی یادآور شد: صدور گواهینامه‌های فنی نیز بخش مهمی از فعالیت‌های ماست و امسال بیش از هزار گواهینامه فنی در حوزه خط تولید مصالح و فرآورده‌های نوین صادر کرده‌ایم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  درباره راهکارهای کنترل بحران فرونشست در کشور اظهار کرد: بخشی از مسئله فرونشست مقابله با پیشرفت این پدیده و تثبیت آن است که عمدتاً به مدیریت منابع آب زیرزمینی مرتبط است.

راهب گفت: اثرات پدیده فرونشست کاملاً به حوزه‌های مرتبط است و مرکز تحقیقات رویکردی پسینی ندارد، بلکه تمرکز بر مقابله با آثار فرونشست و کاهش خسارت‌های ناشی از آن است.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از تأثیر فرونشست بر ساخت و سازها، کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان «کمیته فرونشست» با حضور متخصصان مرتبط تشکیل شده است. این کمیته با همکاری سازمان‌های مختلف و دستگاه‌های ذی‌ربط، وظیفه پایش فرونشست و کاهش خسارت‌ها را بر عهده دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: کمیته دارای دو کارگروه اصلی است؛ کارگروه اول وظیفه پایش را بر عهده دارد و با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور، پژوهشگاه فضایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر متخصصان، گرادیان‌های فرونشست و تأثیرات آن بر زیرساخت‌های شهری و فنی شامل ساختمان‌ها، جاده‌ها، خطوط لوله گاز و سایر تأسیسات را بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: در این مدت، مرکز تحقیقات به عنوان مرجع پاسخگو، بالغ بر ۳۷۰ استعلام ساخت و ساز در عرصه‌های فرونشست را بررسی و پاسخ داده است. همچنین در حال تهیه و جمع‌آوری «اطلس فرونشست» کشور با همکاری سازمان نقشه‌برداری و سازمان زمین‌شناسی هستیم که امکان به‌روزرسانی آنلاین و برخط آن نیز پیش‌بینی شده است.

راهب  خاطرنشان کرد: پیش‌نویس ضوابط و مقررات ساخت و ساز در عرصه‌های فرونشست با مشارکت کارشناسان متعدد آماده شده و پس از بازبینی‌های نهایی، حداکثر تا دو ماه آینده به تصویب می‌رسد، تصویب این سند می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های ساخت و ساز در مناطق متأثر از فرونشست داشته باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
موفق نمی‌شوند مردم را دعوت کنید تا به شما یاد دهند چیزی ما می‌دانیم شما نمیدانید
۰
۰
پاسخ دادن
