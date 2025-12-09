۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است

رئیس ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:حدود ۵ درصد از مساحت کل کشور، معادل بیش از ۹۰ هزار کیلومتر، درگیر فرونشست است و بیش از ۲۰۰ شهر کشور کمابیش این پدیده را تجربه می‌کنند

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طاها طباطبایی عقدا، رئیس ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  درباره آخرین وضعیت فرونشست زمین، گفت: موضوع فرونشست یک پدیده جهانی است و اکثر کشورهایی که در عرض جغرافیایی ایران در نیم‌کره شمالی و حتی کشورهایی مانند استرالیا در نیم‌کره جنوبی قرار دارند، با این پدیده مواجه‌اند.

وی افزود: ایران نیز با توجه به توسعه شتابان ۵۰ سال گذشته و استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی با این چالش روبه‌رو شده و هم‌اکنون حدود ۳۵۰ دشت کشور دچار فرونشست هستند. در این میان حدود ۲۸ درصد از چاه‌های کشور، فرونشست بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال ایجاد کرده‌اند و ۱۱۷ هزار چاه برداشت آب در این مناطق فعال است که برداشت بی‌رویه آنها سبب تشدید سالانه این پدیده شده است.

رئیس ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: حدود ۵ درصد از مساحت کل کشور، معادل بیش از ۹۰ هزار کیلومتر، درگیر فرونشست است و بیش از ۲۰۰ شهر کشور کمابیش این پدیده را تجربه می‌کنند که حدود ۱۵ درصد از کل شهرهای ایران را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌نویس «دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق دارای فرونشست» تدوین شده و ظرف یک تا دو ماه آینده به تصویب می‌رسد.

طباطبایی عقدا تاکید کرد: تعیین یک نرخ دقیق برای فرونشست ممکن نیست، زیرا این پدیده با میزان برداشت آب تغییر می‌کند. به‌عنوان نمونه، بعد از سیل سال ۱۳۹۸ میزان فرونشست در سال ۱۳۹۹ به‌طور محسوسی کاهش یافت، اما پس از بازگشت خشکسالی و ادامه برداشت آب، روند فرونشست دوباره افزایش پیدا کرد.

وی یادآور شد: تعیین یک نرخ میانگین برای کل کشور از نظر علمی نیز رویکرد دقیقی نیست، زیرا نرخ‌ها در مناطق مختلف متفاوت‌اند؛ از حداقل یک سانتی‌متر در سال تا حداکثر ۴۰ سانتی‌متر که در استان کرمان، به‌ویژه در حوالی رفسنجان ثبت شده است.

رئیس ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: در تهران نیز به دلیل تنش آبی در سال‌های اخیر و برداشت بی‌رویه از چاه‌های داخل شهر، نرخ فرونشست در برخی نقاط از ۱۶ سانتی‌متر در سال به بیش از ۳۰ تا ۳۱ سانتی‌متر رسیده است.

طباطبایی عقدا خاطرنشان کرد: این فرونشست‌های شدید به‌صورت موضعی و عمدتاً در مجاورت چاه‌های برداشت آب رخ داده است. اکنون مهم‌ترین عامل تهدیدکننده تهران، همین چاه‌ها هستند و پس از آن، مناطقی مانند نسیم‌شهر، دشت ملارد، شهریار و بخش‌هایی در حدفاصل کرج تا تهران بیشترین تجربه فرونشست را دارند.

برچسب ها: فرونشست ، زمین خواری
خبرهای مرتبط
برنامه ریزی برای تقویت تاب آوری کشور الزامی است
الزامات جدید شهرسازی همزمان با تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
با سلام احتراما ایران در حال کمبود آب و خشکسالی است برای حل موضوع ونماز باران ، باید آب دریا را با روش تقطیر که خیلی کم هزینه است تصفیه نموده برای کشاورزی ، انتقال مزارع ، صنایع و مصرف ملت استفاده نمود و چنانچه مایل باشید توضیحات بیشتر ارسال خواهد شد
۰
۳
پاسخ دادن
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
آخرین اخبار
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم