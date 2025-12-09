باشگاه خبرنگاران جوان -محمدحسین مقیمی روز سهشنبه در نشست استانداران ادوار مختلف استان مرکزی همزمان با چهارمین هفته فرهنگی خمین (برآستان آفتاب)در بیت تاریخی امام راحل افزود: تحلیل دقیق مأموریتهای ملی و استانی ضروری است و نخستین وظیفه مسئولان استانها بررسی بندهای برنامه هفتم و شناخت مأموریتهای مستقیم سپرده شده به استانها است.
وی با اشاره به مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه داد: این مسائل مختص یک استان نیست و در همه استانها وجود دارد و بهترین مطالعات اجتماعی پیش و پس از انقلاب انجام شده و لازم است دوباره با مدیران کل اجتماعی و فرمانداران جلساتی برگزار شود تا این مطالعات عمیق مورد استفاده قرار گیرد.
مقیمی درباره آلودگی هوا تصریح کرد: هیچ راهی جز اجرای قانون هوای پاک وجود ندارد چراکه در این قانون همه راهکارها از جایگزینی موتورسیکلتها و خودروهای فرسوده گرفته تا نظارت بر صنایع دیده شده است.
وی عدالت آموزشی را یکی از اولویتهای رئیسجمهور دانست و گفت: مدرسهسازی تنها بخشی از کار است و نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت موجب شده بیش از ۹۰ درصد پذیرفتهشدگان کنکور از مدارس خاص باشند و این بیعدالتی باید اصلاح شود که سازمانهای مردمنهاد میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
مشاور وزیر کشوربا اشاره به شرکتهای دولتی زیانده، گفت: دولت مصوب کرده این شرکتها واگذار شوند و مدیرانشان نباید پاداش دریافت کنند و با نظارت جدی این شرکتها سودآور شوند و مالیات مردم صرف جبران ضعف مدیریتی نشود.
وی به بحران انرژی و برق خورشیدی اشاره کرد و افزود: آنچه وعده داده شد در عمل محقق نشد و نیروگاههای آبی به دلیل کمبود آب تعطیل شدهاند و اگر بارشها ادامه نیابد، صنایع با مشکل جدی برق مواجه خواهند شد.
مقیمی با اشاره به سه منطقه ویژه اقتصادی استان مرکزی گفت: با وجود تلاشهای فراوان، نتایج مطلوب حاصل نشده است و درآمد سرانه استان پایین است.
وی تاکید کرد: باید توجه ویژهای به حوزه اقتصادی شود تا ظرفیتهای صنعتی و صادراتی استان به بهبود معیشت مردم منجر شود.
مشاور وزیر کشور افزود: مشکلات کشور تنها با صرف وقت و تلاش جدی مسئولان حل خواهد شد و این فرصتی است که باید از آن برای خدمت به مردم استفاده شود.