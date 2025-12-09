سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از توقف ۳۵ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در آبان ماه گذشته، ۳۵ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی به مساحت ۳ هزار و ۹۵۱ مترمربع با صدور اخطار اولیه در این شهرستان جلوگیری شد.

او افزود: تغییر کاربری غیرمجاز شامل ۳۴ مورد احداث بنا به مساحت ۲۰۹۸ مترمربع، چهار مورد استخر ۸۴۰ مترمربع، چهار مورد محوطه سازی به مساحت ۸۴۰ مترمربع، آلاچیق به مساحت ۹ مترمربع، جاده سازی ۵۰۰ مترمربع، پی کنی و دپوی مصالح ۳۰۰ مترمربع و ۲۲۳۶ متر دیوارکشی بوده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: با اخطار کتبی به متخلفان و جلوگیری از روند ساخت و ساز بی رویه در اراضی کشاورزی این شهرستان توانسته شد با هرگونه مقاصد غیر کشاورزی برخورد قانونی شود که جهاد کشاورزی در مقابله با پدیده تغییر کاربری که به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و حفظ منابع تولید تلقی می‌شود در این زمینه اقدامات قضایی انجام دهد.

صفری اوریمی افزود: این مدیریت با هدف توقف عملیات غیرمجاز، بر اساس قوانین و مقررات منع تغییر کاربری، برخورد با افراد متخاطی از هیچ گونه قانون شکنی چشم پوشی نخواهد کرد و این رویکرد نه تنها به حفظ اراضی کشاورزی کمک می‌کند بلکه در تامین امنیت غذایی و تداوم تولید پایدار نقش بسزایی دارد.

او با اشاره به اینکه تغییر کاربری غیرمجاز به تدریج باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی می‌شود ادامه داد: با نظارت مستمر ماموران اراضی جهاد کشاورزی با خودرو گشت در محدوده زمین‌های کشاورزی و اخطار به موقع و اقدام قاطعانه تلاش دارند تا از این روند جلوگیری کنند و به حفظ منابع و توسعه پایدار در بخش کشاورزی کمک نمایند.

صفری اوریمی گفت: انتظار می‌رود افراد محلی و روستایی شهرستان به محض مشاهده تغییر کاربری سریعاً گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۳۱ و یا مراجعه به واحد امور اراضی جهاد کشاورزی اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود و به بهترین نحو ممکن از اراضی کشاورزی حفاظت گردد.