باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهر لاذقیه در غرب سوریه طی دو روز پیاپی شاهد تجمعات گسترده مردمی به مناسبت گذشت یک سال از «تحول سیاسی» و سقوط حکومت بشار اسد بود.

مراسم‌های جشن از میدان «شیخ ضاهر» در مرکز شهر تا ساحل دریا امتداد یافت و هزاران نفر در این جشن‌ها شرکت کردند. این مراسم‌ها شامل کاروان‌های خودرو، برنامه‌های سخنرانی و آتش‌بازی‌هایی بود که آسمان شهر را تا ساعات پایانی شب روشن کرد.

ارتش سوریه نیز یک رژه نظامی شامل یگان‌های پیاده، زرهی و نیرو‌های ویژه برگزار کرد که این نخستین حضور رسمی در این سطح در شهر ساحلی بود و به دلیل شرایط آب‌وهوایی، شمار حاضران محدود بود.

اعتصابات در برخی مناطق استان به دعوت شیخ غزال

با وجود فضای کلی جشن، محله‌هایی از استان لاذقیه شاهد اعتصاب‌های محدود، به‌ویژه در مناطق روستایی و استان‌های اطراف بودند؛ در پاسخ به دعوت شیخ غزال غزال، رهبر دینی طایفه علوی، که از مردم خواسته بود مخالفت خود را با «ادامه تعرض به علویان»، ابراز کنند. برخی مغازه‌ها در این راستا تعطیل شدند و خیابان‌ها به‌ویژه در محله‌های الرمل الشمالی، الزراعه و مرکز شهر خلوت شد.

در مقابل، شماری از علویان در جشن‌ها شرکت کردند و تأکید داشتند که نمی‌خواهند در هر مناسبت به نظام سابق منسوب شوند. آنان ادعا کردند که سقوط اسد، آنها را نیز مانند دیگر طوایف از فشار‌های امنیتی آزاد کرده و خواستار اقدام جدی دولت سوریه برای توقف «خونریزی فرزندان طایفه» به‌دست تروریست‌ها در درون نهاد‌های امنیتی شدند.

بر اساس گزارش «رصدخانه حقوق بشر سوریه»، در روز نخست اعتصاب عمومی، مناطق با اکثریت علوی به‌طور گسترده آن مشارکت داشتند؛ به‌ویژه در لاذقیه و حومه، جبله و اطراف آن، بانیاس، طرطوس، صافیتا، الدرکیش و الشیخ بدر، همچنین حومه مصیاف و برخی محله‌های شهر حمص و اطراف آن.

با ورود اعتصاب به روز دوم، رکود نسبی بازار‌ها و فعالیت‌های تجاری ادامه یافت و آرامش عمومی بر بیشتر مناطق سایه افکند، در حالی که دامنه مشارکت به شکل محسوسی در حال گسترش است.

در مقابل، نهاد‌های آموزشی و ادارات دولتی در سواحل سوریه با صدور بخشنامه‌هایی حضور کامل کارکنان را اجباری کردند و تهدید به اقدامات تنبیهی تا حد اخراج نمودند، همچنین از اعطای مرخصی یا چشم‌پوشی از غیبت منع کردند تا از گسترش اعتصاب جلوگیری شود.

گزارش‌ها حاکی است که سخنرانی‌هایی با ماهیت «تحریک‌آمیز» برای کارمندان برخی نهاد‌های رسمی ایراد شده است، اما تأثیر آن محدود بوده، به‌ویژه با توجه به مشارکت گسترده در دو روز نخست.

تداوم اعتصاب، با وجود فشار‌های اداری فزاینده، میزان نارضایتی مردمی در مناطق ساحلی را نشان می‌دهد و پرسش‌هایی درباره توانایی حکومت برای مهار این وضعیت در روز‌های آینده ایجاد کرده است.

حادثه قتل جوانی که تنش را برانگیخت

اعتصاب‌ها هم‌زمان با موجی از نارضایتی پس از کشته شدن جوانی ۲۳ ساله به نام مراد محرز در محله «الیهودیه» شهر به دست افراد مسلح ناشناس همراه شد.

در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر شد که مراد را پیش از جان دادن نشان می‌داد؛ او گفته بود مهاجمان پس از پرسیدن درباره مذهبش به او شلیک کرده‌اند. این حادثه خشم گسترده‌ای در میان مردم برانگیخت و آنها خواستار تسریع تحقیقات و شناسایی عاملان شدند.

همچنین دوربین‌های فعالان محلی نوشته‌هایی را بر دیوار برخی ساختمان‌ها در منطقه الازهری ثبت کردند که شامل تهدید‌هایی علیه طایفه علوی و با امضای «داعش» بود.

فعالان مدنی و دینی این نوشته‌ها را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری نیرو‌های امنیتی برای پاک کردن آنها و بازداشت عاملان شدند و نسبت به «تلاش‌ها برای ایجاد فتنه و دامن زدن به شکاف در جامعه لاذقیه» هشدار دادند.

منبع: المیادین