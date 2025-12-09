سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ماست، گفت: مهم‌ترین ارزش‌های یک ملت و ضوابط اداره کشور در قانون اساسی است

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف در نشست دانشجویی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه دانشگاه شهید بهشتی در جنگ ۱۲ روزه شهدای زیادی را تقدیم کرده است، اظهار داشت: دشمن نشان داد در جنگی که به راه انداخته نه کودک و نوجوان و نه زن و نرد می‌شناسد و پایبند به هیچ اصول انسانی نیست.

وی افزود: آن‌ها سال‌ها از مبانی حقوق بشر دم زدند ولی در عمل نشان دادند که از گرسنگی هم به عنوان سلاح استفاده می‌کنند.

طحان نظیف گفت: شهدایی مانند شهید طهرانچی که دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی هستند نشان دادند می‌توان با سلاح علم مقابل دشمن ایستاد شاید دشمن تصور میکرد با به شهادت رساندن ایشان معکوس می‌شود ولی اشتباه میکرد، زیرا همه ما امروز احساس میکنیم مسئولیت بیشتری داریم.

وی تاکید کرد: ۲۵ نفر از ناظرین شبکه مردمی شورای نگهبان را نیز در این جنگ از دست دادیم، جای خالی این افراد را باید بیشتر پر کنیم تا کشور به قله‌های افتخار دست یابد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این جنگ مشخص کرد مسائل و مشکلات کشور به دست مردم همین کشور حل خواهد شد و دشمن نمیتواند کاری برای ما بکند.

طحان نظیف ادامه داد: برای تک تک گزاره‌های قانون اساسی تلاش شده و خون داده شده، این طور نبوده که از ابتدا این موارد را داشتیم. وقتی یک کم به گذشته بر میگردیم می‌بینیم بسیاری از این گزاره‌ها نبوده برای مثال در یکی از موارد قانون اساسی آمده هیچ مجازاتی انجام نمی‌شود به جز قانون. در حالی که در گذشته شاهی بوده که خود قانون بوده است.

وی گفت: قانون اساسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ماست، مهم‌ترین ارزش‌های یک ملت و ضوابط اداره کشور در این قانون است.

منبع: ایرنا

