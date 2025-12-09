باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه بازدید مسئولان فرهنگی کشور از نمایشگاه هوافضای سپاه تأکید کرد: همه تجهیزات ارائه شده «تماماً بومی» و حاصل تلاش دانشمندان جوان، نیروی هوافضا و وزارت دفاع است.
وی با اشاره به نبرد ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفتهترین سامانههای دفاعی و حمایت همهجانبه نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در میدان شکست خوردند و برای توقف درگیری به «خواهش و پیامرسانی» متوسل شدند.
شکارچی افزود: نیروهای مسلح ضمن شناسایی و ترمیم کاستی ها، قدرت خود را افزایش دادهاند و امروز «به مراتب بیشتر از روز آغاز تجاوز» آمادگی دارند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به الگوبرداری دشمن از پهپادهای ایرانی تصریح کرد: چه افتخاری بالاتر از اینکه مدعیان ابرقدرتی در برابر پهپاد ایرانی زانو بزنند و از آن کپی کنند؛ این رخداد نشانه خلأ راهبردی دشمن در حوزه نظامی است و نیروهای مسلح به ویژه، هوافضای سپاه «خار در گلوی نظام سلطه» هستند.
سردار شکارچی تاکید کرد: رجزخوانیهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از سر توهم است و تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد این توهم در میدان واقعی نبرد به شکست ختم میشود.
وی همچنین با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت زهرا (س) به خانوادههای شهدا، بهویژه خانواده شهدای اقتدار و هوافضا، گفت: نام و یاد حضرت زهرا (س) در مسیر شکلگیری و بالندگی توان موشکی، پهپادی، پدافندهوایی و هوافضایی کشور نقش محوری داشته است. ذکر و توسل فاطمی در سیره شهدایی، چون حسن تهرانیمقدم، امیرعلی حاجیزاده و محمود باقری و سایر شهدای والامقام نیروی هوا فضاجاری بود و امروز نیز همین مسیر ادامه دارد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: نشانههای افول آمریکا و قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط، آینده منطقه را روشنتر کرده است.
سردار شکارچی با اشاره به رزمایش بینالمللی سهند با مشارکت ۱۰ کشور اصلی عضو شانگهای و ۴ کشور میهمان، گفت: میزبانی ایران در بخش دفاعی، امنیتی و مقابله با تروریسم دررزمایش سهند و همایش بین المللی عملیات روانی، رسانهای و شناختی در آینده، نشاندهنده جایگاه فعال جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای و شکست پروژه سازی انزوای ایران از سوی دشمنان است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب اسلامی قربانی ترور بوده، با میزبانی نخستین رزمایش مقابله با تروریسم شانگهای، تجربه میدانی خود را در اختیار اعضا قرار داد.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین از فروپاشی تشکیلاتی داعش با محوریت ایران و فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی، آوارگی منافقین وشکستهای پی درپی گروهکهای تروریستی به ویژه تروریسم دولتی رژیم صهیونسیتی و آمریکابه عنوان نمونههایی از دستاوردهای ضدتروریستی ایران یاد کرد.
شکارچی با بیان اینکه «همافزایی کشورهای عضوشانگهای یک قدرت مستقل و قوی در برابر نظام سلطه غرب است»، افزود: حضور فعال ایران در این سازوکار نشان داد کشور پس از جنگ اخیر نهتنها ضعیف و منزوی نشده بلکه با صلابتتر از گذشته در میادین راهبردی و مهم حضور موثری و قدرتمند دارد و لذا ایران قوی در مسیر اقتدار بیشتر، قویتر از قبل نیز خواهد شد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در پایان از برنامه میزبانی ایران برای همایش عملیات روانی، رسانهای و شناختی بین المللی شانگهای در بهار سال آینده خبر داد.