باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در مراسم آیبن تجلیل از برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم برای نخستین بار جشنواره پژوهش استانی را برگزار کرده است، گفت: این اقدام نشان می‌دهد دولت قصد دارد پژوهش را از مرحله شعار خارج کرده و به عمل نزدیک کند. امیدواریم پژوهش‌های اجرایی و عملیاتی بتواند آینده‌ای بهتر از امروز بسازد؛ آینده‌ای که به همت پژوهشگران دانشگاهی و مدیران اجرایی شکل می‌گیرد.

معاون استاندار حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و مسئولان شهرستان‌ها در این برنامه را نشانه اهمیت رویکرد پژوهش‌محور دانست و گفت: این‌که مدیران با ارائه طرح‌های پژوهشی مبتنی بر حوزه عمل حضور یافتند، بیانگر پیوند میان علم و تجربه است. انتظار می‌رود پژوهش‌ها در راستای نیاز‌های واقعی جامعه و مشکلات موجود استان هدایت شود.

وی سپس به مشکلات اساسی استان تهران اشاره کرد و افزود: سند توسعه استان بر پایه اطلاعات علمی و سند آمایش تدوین شده و چالش‌های مهم استان مانند آلودگی هوا، بحران محیط‌زیست و فرونشست زمین باید بر اساس پژوهش‌های دقیق دانشگاهی حل شود. راهکار مقابله با فرونشست بدون اتکا به پژوهش، مدیریت مصرف آب و مدل‌سازی‌های علمی امکان‌پذیر نیست.

عابدی، ترافیک، نابرابری دسترسی شهری و افزایش نیاز به حکمرانی هماهنگ و یکپارچه را از دیگر مشکلات پایتخت برشمرد و گفت: موضوعاتی مانند ساخت‌وساز، توسعه شهری، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و مدیریت بحران باید در قالب یک معماری مشترک سیاست‌گذاری شود و چه بهتر که این تصمیمات بر پایه دانش دانشگاهیان و تحلیل‌های علمی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر رویکرد استاندار تهران اظهار داشت: به‌باور دکتر معتمدیان، دانشگاه نباید صرفاً ناظر باشد؛ بلکه باید از حاشیه سیاست‌گذاری خارج شده و مستقیماً وارد میدان تصمیم‌سازی شود. مدل‌سازی، پایش و ارائه راهکار، انتظار مدیران از دانشگاهیان است.

معاون استاندار اعلام کرد که استانداری تهران آمادگی دارد پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها تعریف کند و افزود: ایجاد رصدخانه‌های تخصصی در حوزه‌های محیط‌زیست، حمل‌ونقل، جمعیت، اقتصاد شهری و حکمرانی در دستور کار است. استانداری از پژوهش‌های مسئله‌محور حمایت خواهد کرد و سازوکاری برای تبدیل پژوهش به سیاست عملیاتی فراهم می‌شود. همچنین اتاق فکر مشترک استان و دانشگاه شکل خواهد گرفت.

معاون استاندار خطاب به پژوهشگران منتخب هفته پژوهش گفت: این موفقیت نشانه تعهد شما به آینده ایران است. تهران برای ایمن‌تر، پاک‌تر، هوشمندتر و کارآمدتر شدن، به ایده‌ها و پژوهش‌های کاربردی شما نیاز دارد. ظرفیت علمی استان برای تحقق این چشم‌انداز کاملاً کافی است، به شرط آن‌که پیوند میان دانشگاه و حاکمیت تقویت شود.