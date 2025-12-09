عابدی گفت: تهران برای مقابله با چالش‌هایی چون آلودگی، فرونشست، ترافیک و نابرابری شهری، به پژوهش‌های کاربردی و مدل‌سازی علمی نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در مراسم آیبن تجلیل از برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم برای نخستین بار جشنواره پژوهش استانی را برگزار کرده است، گفت: این اقدام نشان می‌دهد دولت قصد دارد پژوهش را از مرحله شعار خارج کرده و به عمل نزدیک کند. امیدواریم پژوهش‌های اجرایی و عملیاتی بتواند آینده‌ای بهتر از امروز بسازد؛ آینده‌ای که به همت پژوهشگران دانشگاهی و مدیران اجرایی شکل می‌گیرد.

معاون استاندار حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و مسئولان شهرستان‌ها در این برنامه را نشانه اهمیت رویکرد پژوهش‌محور دانست و گفت: این‌که مدیران با ارائه طرح‌های پژوهشی مبتنی بر حوزه عمل حضور یافتند، بیانگر پیوند میان علم و تجربه است. انتظار می‌رود پژوهش‌ها در راستای نیاز‌های واقعی جامعه و مشکلات موجود استان هدایت شود.

وی سپس به مشکلات اساسی استان تهران اشاره کرد و افزود: سند توسعه استان بر پایه اطلاعات علمی و سند آمایش تدوین شده و چالش‌های مهم استان مانند آلودگی هوا، بحران محیط‌زیست و فرونشست زمین باید بر اساس پژوهش‌های دقیق دانشگاهی حل شود. راهکار مقابله با فرونشست بدون اتکا به پژوهش، مدیریت مصرف آب و مدل‌سازی‌های علمی امکان‌پذیر نیست.

عابدی، ترافیک، نابرابری دسترسی شهری و افزایش نیاز به حکمرانی هماهنگ و یکپارچه را از دیگر مشکلات پایتخت برشمرد و گفت: موضوعاتی مانند ساخت‌وساز، توسعه شهری، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و مدیریت بحران باید در قالب یک معماری مشترک سیاست‌گذاری شود و چه بهتر که این تصمیمات بر پایه دانش دانشگاهیان و تحلیل‌های علمی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر رویکرد استاندار تهران اظهار داشت: به‌باور دکتر معتمدیان، دانشگاه نباید صرفاً ناظر باشد؛ بلکه باید از حاشیه سیاست‌گذاری خارج شده و مستقیماً وارد میدان تصمیم‌سازی شود. مدل‌سازی، پایش و ارائه راهکار، انتظار مدیران از دانشگاهیان است.

معاون استاندار اعلام کرد که استانداری تهران آمادگی دارد پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها تعریف کند و افزود: ایجاد رصدخانه‌های تخصصی در حوزه‌های محیط‌زیست، حمل‌ونقل، جمعیت، اقتصاد شهری و حکمرانی در دستور کار است. استانداری از پژوهش‌های مسئله‌محور حمایت خواهد کرد و سازوکاری برای تبدیل پژوهش به سیاست عملیاتی فراهم می‌شود. همچنین اتاق فکر مشترک استان و دانشگاه شکل خواهد گرفت.

معاون استاندار خطاب به پژوهشگران منتخب هفته پژوهش گفت: این موفقیت نشانه تعهد شما به آینده ایران است. تهران برای ایمن‌تر، پاک‌تر، هوشمندتر و کارآمدتر شدن، به ایده‌ها و پژوهش‌های کاربردی شما نیاز دارد. ظرفیت علمی استان برای تحقق این چشم‌انداز کاملاً کافی است، به شرط آن‌که پیوند میان دانشگاه و حاکمیت تقویت شود.

برچسب ها: استاندار تهران ، هفته پژوهش وفناوری ، مشکلات پایتخت
خبرهای مرتبط
برپایی نمایشگاه هفته پژوهش به مدت ۴ روز در گرگان
تاکید استاندار چهارمحال و بختیاری بر احصای نیاز‌های پژوهشی
شرکت ۴۰ تیم در مهم‌ترین رقابت دیجیتالی کهگیلویه و بویراحمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش خلاف واقع وزیر دادگستری در صحن مجلس
جزئیات پرونده پزشک‌نمای اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
دستگیری عامل قدرت‌نمایی در مسعودیه
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تکذیب مطالب خلاف واقع منتشره در فضای مجازی و همچنین در مجلس در مورد یک فعال اجتماعی و سیاسی
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
تنفس هوای مطلوب در تهران
آخرین اخبار
حل مسائل پایتخت بدون پژوهش‌های کاربردی ممکن نیست
ایران در حوزه ارائه خدمات توانمندسازی زنان پیشرو است
نقشه راه احیای تالاب ارژن تکمیل شد
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
جنگ ۱۲ روزه چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار کرد
تسهیل‌گری واردات خودروی جانبازان؛ حدود ۱۵ هزار خودرو تحویل شده و یا در آستانه تحویل است
دستگیری عامل قدرت‌نمایی در مسعودیه
پنجمین جشنواره ره آورد پیاده روی اربعین حسینی برگزار می‌شود
فسادزدایی، مسئولیت مشترک ما
تکذیب مطالب خلاف واقع منتشره در فضای مجازی و همچنین در مجلس در مورد یک فعال اجتماعی و سیاسی
مناسب‌سازی ۴۷۵ نقطه از پایتخت برای کم‌توانان
جزئیات پرونده پزشک‌نمای اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
گزارش خلاف واقع وزیر دادگستری در صحن مجلس
هدیه‌ای از جنس فرهنگ؛ پویش بزرگ «کتاب مامان۲» در تهران کلید خورد
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
انسجام مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟