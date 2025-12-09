باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «خردل» که در روز‌های سه‌شنبه تا جمعه ساعت ۲۲ به تهیه‌کنندگی مرتضی یعقوبی و اجرای علی میرمیرانی روی آنتن می‌رود، با گفت‌و‌گو‌های چالشی، اما محترمانه خود توانسته است جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های ترکیبی تلویزیون پیدا کند.

امشب مجید رونقی مجری شناخته شده شبکه دو به عنوان مهمان در «خردل» حاضر خواهد شد. رونقی که با سبک خاص خود توانسته است طی سال‌ها نظر مخاطبان زیادی را جلب کند، مدتی است که در برنامه‌های صبحگاهی شبکه دو حضور نداشته و این حضور در «خردل» فرصتی است برای شنیدن دیدگاه‌های جدید و منحصر‌به‌فرد او. برنامه «خردل» که به گفت‌و‌گو‌های چالشی معروف است، قطعاً با حضور رونقی، رنگ و بویی متفاوت خواهد داشت.

در قسمت چهارشنبه شب، ساره رشیدی مهمان ویژه برنامه خواهد بود. رشیدی که نخستین بار با استندآپ‌های طنز خود در برنامه «خندوانه» مورد توجه قرار گرفت، بعد‌ها مسیر حرفه‌ای خود را به سمت بازیگری در سینما و تلویزیون تغییر داد.

او با فیلم سینمایی «زیر نظر» وارد عرصه تصویر شد و در ادامه با سریال «پسران هور» نقشی متفاوت را تجربه کرد. شعار شخصی ساره رشیدی «با هم بخندیم، به هم بخندیم» رویکردی است که به‌خوبی با فضای پرنشاط برنامه «خردل» هماهنگ شده است. این قسمت ویژه به مناسبت شب تولد حضرت زهرا (س) و روز زن، حال و هوایی صمیمی و زنانه خواهد داشت.

در پنجشنبه شب، زهرا شوقی به عنوان مهمان و مجری برنامه حضور پیدا می‌کند. شوقی که با اجرا در برنامه‌های خانواده‌محور سازمان صدا و سیما شناخته می‌شود، از جمله مجریانی است که با برنامه «سیمای خانواده و کام‌شیرین» خاطره‌ای خوش از ارتباط صادقانه با مخاطبان بر جای گذاشت.

برنامه «خردل» با رویکرد طنز، گفت‌وگوی صریح و محترمانه، مخاطبانش را به تجربه‌ای متفاوت از تلویزیون دعوت می‌کند تجربه‌ای که در این هفته رنگی زنانه و جشن‌آمیز به خود گرفته است.