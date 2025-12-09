باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- تیمهای فوتبال پرسپولیس و پیکان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امشب از ساعت ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین (دستگردی) به مصاف یکدیگر رفتند و سرخپوشان با تک گل اورونوف پیروز شدند و صدر جدول را از استقلال پس گرفتند.
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانیزادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، اوستون اورونوف، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما و علی علیپور
عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مرتضی تبریزی، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی و افشین صادقی
نیمه اول:
دقیقه ۳: شوت نجفی را نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.
دقیقه ۵: ضربه بیفوما که در آستانه تبدیل شدن به کرنر بود، به پای احمدزاده خورد و به اوت رفت.
دقیقه ۹: ارسال احمدزاده با ضربه علیپور همراه شد که مدافع پیکان توپ را به کرنر فرستاد.
دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.
دقیقه ۱۲: ضربه سر تبریزی با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
تیوی بیفوما به علت اعتراض به داوری کارت زرد گرفت.
دقیقه ۱۴: پرتاب اوت بلند بازیکن پیکان بدون برخورد با بازیکنی به نیازمند رسید.
دقیقه ۱۷: ضربه فرشاد احمدزاده با پاس علیپور به کنار دروازه پیکان رفت.
دقیقه ۱۸: شوت بازیکن پیکان با اختلاف کمی به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۲۰: ارسال بازیکن پرسپولیس را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.
دقیقه ۲۳: شوت بازیکن پیکان را نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقایقی از بازی به علت خراب شدن هدفون داور متوقف شده است.
دقیقه ۲۹: موقعیت خطرناک ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را نیازمند دفع کرد.
دقیقه ۳۱: ارسال بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.
دقیقه ۴۰: علی علیپور موقعیت تک به تک با دروازهبان پیکان را به راحتی از دست داد.
دقیقه ۴۲: توپ به دست اورونوف برخورد کرد و موقعیت پرسپولیس در محوطه جریمه از بین رفت.
دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۴۵+۳: اورونوف با پاس علیپور گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند و گل از سوی VAR تایید شد.
دقیقه ۴۵+۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع پیکان دفع کرد.
نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.
دقیقه ۴۷: علی علیپور دروازه پیکان را گشود، اما داور مسابقه این صحنه را آفساید اعلام کرد و گل مردود شد.
دقیقه ۵۵: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان مدافع پرسپولیس را از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۶۸: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافع پیکان دفع کرد.
دقیقه ۷۰: کاظمیان به جای علیپور وارد زمین شد.
دقیقه ۷۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۷۲: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۷۵: شوت افشین صادقی را نیازمند راهی کرنر کرد.
دقیقه ۸۰: ارسال ضربه ایستگاهی افشین صادقی با پای بازیکن پیکان به بیرون رفت.
دقیقه ۸۴: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را خدابنده دفع کرد.
دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.
دقیقه ۹۰+۱: شوت بازیکن پیکان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
دقیقه ۹۰+۲: ارسال بازیکن پیکان به هم تیمیاش نرسید تا توپ را وارد دروازه پرسپولیس کند.
دقیقه ۹۰+۴: شوت افشین صادقی با اختلاف به بالای دروازه پرسپولیس رفت.
در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت صدرنشین شدند.