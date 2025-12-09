دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و سرخپوشان پایتخت توانستند با نتیجه یک بر صفر پیروز مسابقه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امشب از ساعت ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین (دستگردی) به مصاف یکدیگر رفتند و سرخپوشان با تک گل اورونوف پیروز شدند و صدر جدول را از استقلال پس گرفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال پیکان 

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مرتضی تبریزی، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی و افشین صادقی

دقایق حساس بازی 

نیمه اول:

دقیقه ۳: شوت نجفی را نیازمند با واکنش عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵: ضربه بیفوما که در آستانه تبدیل شدن به کرنر بود، به پای احمدزاده خورد و به اوت رفت.

دقیقه ۹: ارسال احمدزاده با ضربه علیپور همراه شد که مدافع پیکان توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۱۲: ضربه سر تبریزی با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

تیوی بیفوما به علت اعتراض به داوری کارت زرد گرفت.

دقیقه ۱۴: پرتاب اوت بلند بازیکن پیکان بدون برخورد با بازیکنی به نیازمند رسید.

دقیقه ۱۷: ضربه فرشاد احمدزاده با پاس علیپور به کنار دروازه پیکان رفت.

دقیقه ۱۸: شوت بازیکن پیکان با اختلاف کمی به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۲۰: ارسال بازیکن پرسپولیس را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۲۳: شوت بازیکن پیکان را نیازمند دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقایقی از بازی به علت خراب شدن هدفون داور متوقف شده است.

دقیقه ۲۹: موقعیت خطرناک ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۳۱: ارسال بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافعان پیکان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۴۰: علی علیپور موقعیت تک به تک با دروازه‌بان پیکان را به راحتی از دست داد.

دقیقه ۴۲: توپ به دست اورونوف برخورد کرد و موقعیت پرسپولیس در محوطه جریمه از بین رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۳: اورونوف با پاس علیپور گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند و گل از سوی VAR تایید شد.

دقیقه ۴۵+۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع پیکان دفع کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

دقیقه ۴۷: علی علیپور دروازه پیکان را گشود، اما داور مسابقه این صحنه را آفساید اعلام کرد و گل مردود شد.

دقیقه ۵۵: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان مدافع پرسپولیس را از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۸: ارسال ضربه کرنر احمدزاده را مدافع پیکان دفع کرد.

دقیقه ۷۰: کاظمیان به جای علیپور وارد زمین شد.

دقیقه ۷۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۲: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۷۵: شوت افشین صادقی را نیازمند راهی کرنر کرد.

دقیقه ۸۰: ارسال ضربه ایستگاهی افشین صادقی با پای بازیکن پیکان به بیرون رفت.

دقیقه ۸۴: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پیکان را خدابنده دفع کرد.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۱: شوت بازیکن پیکان با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۹۰+۲: ارسال بازیکن پیکان به هم تیمی‌اش نرسید تا توپ را وارد دروازه پرسپولیس کند.

دقیقه ۹۰+۴: شوت افشین صادقی با اختلاف به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

 در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت صدرنشین شدند.

