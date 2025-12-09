تلسکوپ‌های فضایی سیاه‌چاله‌ای را شناسایی کردند که «از خورشید تقلید» و شدیدترین باد‌های کیهانی شناخته شده را آزاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلسکوپ‌های فضایی پرتو ایکس پیشرو، XMM-نیوتن و XRISM، انفجار بی‌سابقه‌ای را که از یک سیاه‌چاله ابرپرجرم ساطع می‌شود، ثبت کرده‌اند.

ستاره‌شناسان پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد را در کهکشان NGC ۳۷۸۳ مشاهده کردند، به گونه‌ای که یک سیاه‌چاله ابرپرجرم، باد کیهانی چشمگیری را با سرعت تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه یا حدود یک پنجم سرعت نور آزاد کرد. مشاهدات نشان داد که این باد شبیه به فوران‌های تاج خورشیدی (CME) است که خورشید در فضا آزاد می‌کند و نگاهی اجمالی به شباهت‌های بین رفتار سیاه‌چاله‌ها و ستارگان ارائه می‌دهد.

تیم تحقیقاتی به رهبری لیه گو از آژانس فضایی هلند، توانست این باد‌های پرسرعت را به مدت چند ساعت با استفاده از تلسکوپ اروپایی XMM-نیوتن و رصدخانه ژاپنی XRISM با همکاری ناسا ردیابی کند. آنها انفجار سریع اشعه ایکس از سیاهچاله را مشاهده کردند که مستقیماً باعث تشکیل باد‌های قدرتمند شد.

این سیاهچاله، با جرمی تقریباً ۳۰ میلیون برابر خورشید، در قلب یک هسته کهکشانی فعال قرار دارد؛ منطقه‌ای با فعالیت و تابش شدید که جت‌هایی از نور و ماده را به فضا پرتاب می‌کند. دانشمندان توضیح دادند که این باد‌ها در اثر از هم گسیختگی میدان‌های مغناطیسی هسته، مشابه شراره‌های خورشیدی، اما در مقیاسی بی‌نظیر در منظومه شمسی ما، ایجاد شده‌اند.

محققان خاطرنشان کردند که مطالعه هسته‌های کهکشانی فعال به درک تکامل کهکشان‌ها و تشکیل ستاره‌های جدید کمک می‌کند. آنها تأکید کردند که همکاری بین تلسکوپ XMM-نیوتن و رصدخانه XRISM امکان مشاهده این پدیده را با دقت بالا، از جمله سرعت، ساختار و مکانیسم پرتاب باد، فراهم کرده است.

این کشف جدید نشان می‌دهد که چگونه سیاهچاله‌ها گاهی اوقات می‌توانند رفتاری مشابه خورشید داشته باشند و راه‌های جدیدی را برای درک فیزیک انرژی بالا در جهان باز می‌کنند.

منبع: EurekAlert

برچسب ها: کهکشان ، خورشید ، سیاهچاله
خبرهای مرتبط
رازگشایی از معمای آتشی هزار میلیارد برابر درخشان‌تر از خورشید
سرانجام خورشید تمام منظومه شمسی را خواهد بلعید
شناسایی ستاره‌ای شبیه به خورشید که به صورت مکرر تجزیه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
آخرین اخبار
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
اعتبارات توسعه دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال آینده قطعی شد
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود