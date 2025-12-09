باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای جدید نشان داده است که مصرف زیاد قهوه ممکن است درد مزمن را در بزرگسالان مسنتر تشدید کند، در حالی که ماهیهای چرب ممکن است آن را تسکین دهند.
این مطالعه شامل ۲۰۵ فرد سالم بالای ۶۰ سال بود که به مدت دو سال تحت نظر بودند. محققان سطح درد آنها را اندازهگیری و مصرف قهوه و ماهی آنها را با هم مقایسه کردند.
درد در مقیاسی از صفر (بدون درد) تا ده (حداکثر درد) امتیازدهی شد. محققان دریافتند که شرکتکنندگانی که ماهی بیشتری مصرف کردهاند، در مقایسه با افرادی که مصرف خود را کاهش دادهاند، ۴.۴۵ امتیاز کاهش درد را تجربه کردهاند.
در مقابل، افزایش مصرف قهوه با ۶.۵۶ امتیاز افزایش شدت درد همراه بود. تیم تحقیقاتی توضیح داد که ترکیبات موجود در ماهی التهاب را کاهش میدهد، در حالی که میزان بالای قهوه سلولهای عصبی را نسبت به درد حساستر میکند.
در گزارشی از دانشگاه نیکولاس کوپرنیک در تورون، لهستان، محققان اظهار داشتند: یافتههای ما پیامدهای قابل توجهی برای سلامت عمومی، به ویژه در مدیریت درد مزمن در بزرگسالان مسنتر دارد.
این تیم افزود: «دوزهای پایین کافئین ممکن است به تسکین درد حاد کمک کند، اما مصرف مزمن مقادیر زیاد آن ممکن است با افزایش فعالیت سلولهای عصبی، حساسیت به درد را افزایش دهد.»
منبع: دیلی میل