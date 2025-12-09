معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باور دولت این است که مسیر پیشرفت ایران بدون حضور هم‌زمان و متوازن زنان و مردان امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست تعاملی مدیران زن «ارتقای مشارکت زنان در حکمرانی مطلوب» با تبریک ایام میلاد حضرت زهرا (س) گفت: بهره‌گیری از الگو‌های دینی و تاریخی زنان در ایران، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر آنان در مدیریت، فعالیت‌های اجتماعی و تربیت نسل‌هاست.

وی گفت: در تمدن ایران، نقش اجتماعی و مدیریتی زنان دارای سابقه است و در الواح تاریخی کشور اشاره شده که زنان مسئولیت‌های مهمی از جمله مدیریت مجموعه‌های بزرگ و توزیع جیره‌های غذایی را برعهده داشتند و حتی مزایایی برای زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار در نظر گرفته می‌شد.

بهروزآذر با اشاره به نقش زنان برجسته صدر اسلام افزود: حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س) نمونه‌های برجسته‌ای از مدیریت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حضور تأثیرگذار در عرصه سیاسی‌اند و زنان ایرانی نیز در استمرار این مسیر در همه میدان‌ها توانمندی خود را نشان داده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به حضور مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: بسیاری از زنان با حمایت از خانواده، حضور همسران در جبهه‌ها را تسهیل کردند و برخی خود نیز در میدان‌ها حضور یافتند که یاد ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده گواه این نقش است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه خاصی به استفاده از ظرفیت زنان دارد، افزود: امروز حدود چهار زن عضو هیئت دولت هستند و بیش از ۲۱ نفر از سوی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده در شورا‌ها منصوب شده‌اند. همچنین اکنون حدود ۶۵ زن در جایگاه‌های معاون وزیر، رئیس سازمان، رئیس دانشگاه و مقامات هم‌تراز فعالیت می‌کنند.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حمایت‌های وزارت کشور گفت: نخستین حکم فرمانداری دولت برای یک زن اهل سنت صادر شد و اکنون ۱۶ زن شهردار و جمع قابل توجهی از زنان در سطوح مدیریتی وزارت کشور حضور دارند.

وی افزود: زنان نیمی از سرمایه انسانی، تخصصی و فکری کشور هستند و حضور آنان در تصمیم‌سازی‌ها موجب بازتاب دقیق‌تر نیاز‌های جامعه می‌شود؛ از جمله نیاز‌های کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها.

بهروزآذر با اشاره به لزوم افزایش مشارکت زنان در انتخابات گفت: در حال حاضر تنها ۱۴ زن عضو مجلس هستند و سهم کاندیدا‌های زن در دوره‌های گذشته انتخابات شورا‌ها تنها ۱۰ درصد بوده است. باید این سهم حداقل به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: تدوین سند به‌روزشده «وضعیت زنان» در استان‌ها آغاز شده و استانداران موظف شده‌اند سند جدید را مبتنی بر شاخص‌های روز، ساختار خانواده و نیاز‌های کنونی زنان بازنگری کنند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای امنیت شهری، گفت: شهر دوستدار خانواده و عدالت در خدمات‌رسانی مستلزم حضور زنان در عرصه حکمرانی است.

تعداد زنان در جایگاه‌های مدیریتی در دولت چهاردهم بی‌بدیل است

در ادامه این نشست، پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، با گرامیداشت یاد شهدای بانوی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: وزیر کشور همواره در تمامی جلسات با استانداران، بر استفاده از ظرفیت زنان در جایگاه معاونان استاندار تأکید داشته است. امروز در دولت چهاردهم، تعداد زنانی که در جایگاه‌های مدیریتی کشور قرار دارند، بی‌بدیل است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه هدف اصلی ما از انتصاب بانوان، صرفاً حضور آنها در جایگاه مدیریتی نیست، تصریح کرد: بانوان با تخصص خود می‌توانند در کنار مسئولیت اصلی‌شان، به مسائل خانواده و زنان، بهتر نگاه کنند.

وی بر حمایت مدیران ارشد از بانوانی که مسئولیت می‌پذیرند برای پیشبرد امور تاکید کرد.

داداندیش همچنین به انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: انتخابات شورا‌ها فرصت مناسبی برای حضور بانوان در عرصه مدیریت شهری و روستایی است.

برنامه‌های هفته زن به صورت ملی و فراگیر برگزار می‌شود

ریحانه سلامی رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر نیز در ادامه این نشست گفت: امسال تلاش کردیم برنامه‌های هفته زن فقط در تهران متمرکز نباشد و با رویکرد ملی برگزار شود.

وی افزود: آغاز برنامه‌ها از قم و حضور در سیستان و بلوچستان، کاشان و خراسان رضوی با همین هدف انجام شد.

سلامی با اشاره به سفر خود به استان سیستان‌وبلوچستان و ظرفیت‌های این استان گفت: این استان سرشار از استعداد و فرهنگ است و بانوان موفقی مانند دکتر شهرکی که در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد، از همین خطه هستند.

وی همچنین در ادامه وحدت قومی و مذهبی در این استان را «الگوی ارزشمند ملی» توصیف کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت مقام زن تأکید کرد: هدف ما این است که بانوان در جایگاه تولیدکننده محتوا و نقش‌آفرین اصلی حضور داشته باشند. این رویکرد برای ارتقای تصویر واقعی زن ایرانی در سطح ملی و تقویت مشارکت زنان در برنامه‌ها ضروری است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

