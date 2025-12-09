رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: فعالان و کسب و کار‌های دیجیتال باید بتوانند در این فضا بدون مانع فعالیت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد امین آقامیری در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تعریف این فضا گفت: در ابتدا نگاه به فضای مجازی نگاه ابزاری بود، اما امروز که در آستانه نسل وب ۳ هستیم فضای مجازی همان جامعه است و این بدان معناست که همان اقدامات و فعالیت‌هایی که در فضای فیزیکی تعریف شده در این فضا نیز باید تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی بر خلاف فضای واقعی حدود ۱۰ کشور داریم، افزود: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است و باید از این فرصت استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه خوشبختانه ایران در دسته بندی جهانی جزو ۱۰ کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: باید بتوانیم با کمک درجهت توسعه سکو‌های بومی، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ ایرانی - اسلامی همچون تحکیم بنیان خانواده‌ها را در کشور و حتی دنیا گسترش داده و تقویت کنیم.

وی در تشریح اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در حرکت در این مسیر تصریح کرد: خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی بسیار زیاد است و باید همانطور که در جامعه فیزیکی تقسیم کار ملی صورت گرفته و قانون اساسی و قوانین متعدد وجود دارد، در ادامه سیاست‌های مصوب شده توسط شورای عالی فضای مجازی، قانون گذاری هم صورت بگیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: فضای مجازی رها است و این صرفا با سیاست‌گذاری حل نمی‌شود، بلکه نیاز به مقرره در این حوزه داریم تا فعالان و کسب و کار‌های دیجیتال بتوانند در این فضا بدون مانع فعالیت کنند.

گفتنی است؛ در این نشست اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص اهمیت قانونمندی این فضا، همکاری مرکز ملی فضای مجازی با مجلس در حوزه قانون گذاری و توجه به پیشرفت فناوری‌ها در قانون گذاری، بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

برچسب ها: فضای مجازی ، مرکز ملی فضای مجازی ، رئیس مرکز ملی فضای مجازی
