هافبک تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید: داوری در اواخر بازی با تیم پیکان بیشتر به سمت حریف بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد خدابنده‌لو، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره برد سرخپوشان برابر تیم پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم از قبل برای بازی سخت مقابل پیکان آماده شده بود.  

او درباره گفت و گوی آخر بازی با سعید دقیقی  سرمربی پیکان گفت: خوش و بش می‌کردیم. همین.

خدابنده‌لو درباره بازی گفت:  خدا را شکر عالی بود. صحبت کنم جنجال می‌شود. می‌دانستیم پیکان تیم خوب و دونده‌ای دارد و برایش برنامه داشتیم. خدا را شکر توانستیم از آن چیزی که می‌خواستیم استفاده کنیم.

او درباره اعتراض بازیکنان پیکان به داوری گفت: طبیعت فوتبال است، اما  داوری اواخر بازی بیشتر سمت آنها بود تا سمت ما.

خدابنده‌لو درباره شرایط خودش در تیم و مدت زمان بازی‌اش در زمین مسابقه گفت: ببینید من پارسال هم در این مورد صحبت کردم. تصمیم‌گیرنده اینجا سرمربی است و ما هم در تیم بزرگی بازی می‌کنیم. هر زمان که سرمربی از من استفاده کند سعی می‌کنم تمام وجودم را بگذارم. موفقیت پرسپولیس مهم است. حالا من ده دقیقه، یک ربع یا یک بازی باشم زیاد برایم مهم نیست.

او درباره پررنگ شدن رقابت بالای جدول لیگ و امید پرسپولیس برای قهرمانی گفت: صد در صد چهار تیمی که جزو مدعیان بودند امسال هم هستند. ما همیشه برای قهرمانی تلاش می‌کنیم. تیم خوبی داریم. فکر می‌کنم اگر یک ذره در نیم‌فصل تقویت شویم تیم‌مان خیلی بهتر هم می‌شود.

او درباره هجومی‌تر شدن پرسپولیس با آمدن سرمربی جدید گفت: آن سالی که  اوسمار در نیم‌فصل هم اضافه شد همین تفکر را داشت، یک تفکر هجومی و فوتبال رو به جلو و الان هم خیلی پخته‌تر از قبل بازگشته و ما هم عناصر تهاجمی داریم و خیلی به تیم‌مان کمک می‌کند.

 خدابنده‌لو درباره دربی ۱۰۶ در زمین نامناسب اراک گفت: تصمیم گیرنده‌ها باید این شرایط را درست کنند و صحبت درباره‌اش اصلا خوب نیست، چون هیچ فایده‌ای ندارد و توهین به خودمان است.

او درباره کیفیت زمین اکباتان گفت: کیفیت زمین خیلی خوب بود. ما یک ماه پیش در شهر قدس بازی کردیم، اما  فکر می‌کنم اینجا بهتر بود.

او درباره شرایط تیم ملی در جام جهانی و قرعه‌ها گفت: آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم ملی و ان‌شالله که هر چه خیر است پیش بیاید. قرعه خوبی بود و فکر می‌کنم که سخت است، اما  می‌توانیم موفق باشیم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال پیکان ، لیگ برتر فوتبال
