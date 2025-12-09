سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ما هوادار سازمان یافته نداریم تا با اتوبوس و هواپیما جایی ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی سخت سرخپوشان مقابل پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی نزدیکی بود. مهم ۳ امتیاز بود. بازی‌ها همه نزدیک و سخت و حساس هستند. تبریک می‌گویم به هواداران و کادر فنی و بازیکنان که توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم. ۳ امتیاز مهمی بود.

پیروانی درباره حواشی اول بازی و دعوت هواداران به آرامش با توجه به اعتراض دقیقی گفت: هواداران یک تعدادی آمده بودند. قرار بود برای هر ۲ تا تیم یک تعداد هوادار با لیست وارد بشوند.  هواداران  تشویق  تیم ما را شروع کردند، اما  تیم حریف معترض شد و ما هم گفتیم که آرام باشند. این را بدانیم که فوتبال با هوادار بیشتر لذت دارد به خصوص که ما تیم پرسپولیس هستیم ک هر جا می‌رویم هوادار سازمان یافته شده نمی‌بریم. با اتوبوس و هواپیما آدم  نمی‌بریم. اینجا تهران بود، اما  هر شهری برویم بیشترین هوادار را داریم و  به این هواداران افتخار می کنیم. 

او درباره وضعیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس گفت: در حال حاضر که تا نیم‌فصل وقت یارگیری نیست. هنوز هم صحبتی نشده و مطمئنا کادر فنی تلاشش را می‌کند که بهترین نفرات را در هر پستی که لازم باشد اضافه کند.

 پیروانی درباره قرعه‌کشی تیم ملی گفت: جام جهانی است و برای همه افتخار است. هر کسی که عضو باشد می‌رود. فکر می‌کنم گروه ایران نسبت به گروه‌های دیگر یک مقدار ساده‌تر است، اما  این روز‌ها فوتبال ساده نداریم و تیم ضعیف هم نداریم. بدانید که همه بازی‌ها سخت است. ان‌شالله تیم ملی هم بتواند نتیجه خوبی بگیرد.

سرپرست پرسپولیس درباره دربی اراک و شرایط استادیوم گفت: توقع خود من هم دربی بهتری بود. اجازه بدهید درباره زمین و دربی من محدودیت دارم و صحبت نکنم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، افشین پیروانی
اوسمار:
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال؛
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
