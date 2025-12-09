باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی مدیریت که در دانشگاه الزهرا برگزار شد با تبریک روز ۱۶ آذر روز دانشجو و با قدردانی از دانشجویان به خاطر حضور جدی در مراسم روز دانشجو با رعایت همه اصول دانشجویی، گفت: دانشجو باید مطالبه گر باشد. انتظار ما از جوانان دانشمند و دانشجویان کشورمان این است که با روحیه امید، عملکردها را نقد و راهکار ارائه کنند. دانشجویان به خاطر حساسیت نسبت به حل مسائل کشور و انتظار برای رفع مشکلات، از روی سوز دل صحبت کرده و حتی اگر تلخ هم صحبت کنند، نظر آنها قابل پذیرش است.
وی در ادامه با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوظهور نه یک انتخاب بلکه تکلیفی برای ماست، افزود: شاید زمان تصمیم میگرفتیم یک فناوری یا یک کالایی که بر مبنای فناوری روز تولید شده است را انتخاب کنیم، اما امروز برای پیشرفت کشور و حل چالشها باید از فناوریها به خصوص فناوری نوظهور استفاده کنیم. در سند چشم انداز تاکید شده است که باید در فناوریهای نوظهور جایگاه اول منطقه را به دست آوریم که البته با این جایگاه فاصله داریم، اما امیدواریم تا پایان این دولت به این جایگاه برسیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: امروز کشور با چالش و ابر چالشهایی روبروست، اما باور داریم با تکیه بر توان داخلی میتوانیم آنها را حل کنیم گرچه با موانع از جمله تحریمهای ظالمانه و خشن روبهرو هستیم، اما مردم به خاطر اعتقادات و وابستگی خود به کشور و نظام در برابر تحریمها ایستادگی کردند امروز ادعا میکنیم با وجود هزینههای تحریم توانایی دور زدن آنها را داریم.
دکتر عارف افزود: جوانان و نوجوانان ما میتوانند راهکارهای عبور از چالشها را دنبال کنند. آنچه مهم است مدیریت ظرفیت و توانمندی داخلی است و باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.
وی با بیان اینکه حدود ۷ دهه است که سابقه آموزش مدیریت در کشورمان داریم و امروز این ظرفیت را داریم که با استفاده از نیروهای داخلی و همچنین ارتباطات علمی و فناورانه با کشورها و نهادهای علمی بینالمللی مشکلات خود را حل کنیم، به اهمیت برقراری ارتباطات علمی با دنیا و به روز ماندن اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما میتوانیم در مسیر تعاملات علمی، هم دستاوردهای خود را در اختیار دیگران قرار دهیم و هم از دانش آنها استفاده کنیم. عضویت در سازمانهای منطقهای مثل شانگهای، اکو، بریکس و اتحادیه اوراسیا نیز فرصت خوبی برای تعاملات علمی ما فراهم میکند ما هیچ منعی بابت تعاملات علمی با کشورهایی که آنها را به رسمیت میشناسیم، نداریم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به چالشهای مختلف کشور در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، افزود: بیش از یک دهه است که در مورد شرایط محیط زیستی در منطقه هشدار داده میشد ولی شرایط خشکسالی امسال تهران در ۶۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. ما باید بتوانیم این چالشها را حل کنیم.
وی یکی دیگر از چالشهای کشور چالش را چالش مدیریت ذکر کرد و گفت: مشکل این حوزه این است که همه خود را متخصص در مدیریت میدانند بنابراین باید به کسانی که دنبال کار مدیریت هستند فهماند که مدیریت علمی پیچیده بوده که باید به روز باشد و از فناوریهای نوین استفاده کند.
عارف خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب اسلامی به دلیل کمبود نیرو درباره شرایط احراز پست مدیریتی دقت نمیشد، اما امروز شرایط احراز پست مدیریتی به همه شاخصهای فردی و عمومی برای گرفتن مسئولیت ملاک است.
وی با بیان اینکه باید با فناوریهای نوظهور همزبان شده و آن را بومی کنیم، افزود: اگر از این فناوریها استفاده نکنیم باید هزینههای چند برابری بابت آن بپردازیم. البته اکنون با مشکل حاکمیت فناوری بر علم مواجه شدهایم. اگر فناوری زاییده علم باشد قابل مهار خواهد بود، اما اکنون فناوری بر علم حاکم شده است.
عارف تاکید کرد:ما به دلیل عقبه فرهنگی و طولانی و عمیق خود میتوانیم در این زمینه به جامعه انسانی کمک کنیم. دانشگاه هم باید به میدان بیاید و به انسانها کمک کند تا فناوری بر علم پیچیده چیره نشود، زیرا اگر فناوری بر انسان چیره شود، نمیدانیم چه اتفاقی میافتد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین درباره اهمیت کنفرانس بین المللی مدیریت نیز گفت: این کنفرانس تنها یک گردهمایی علمی نیست بلکه آوردگاهی برای گفتگوی جدی برای مسیر آینده کشور و حل ابر چالشهای آن است. مدیریت ستون فقرات توسعه کشور است در هفت دهه گذشته آموزش مدیریت فراز و نشیبهای زیادی داشته، اما ثابت شده هیچ تحول پایداری بدون تحول در مدیریت ممکن نیست.
عارف همچنین تاکید کرد: امروزه مسائل پیچیدهتر، محیطها ناپایدارتر و ذینفعان متنوعتر شدهاند بنابراین شیوههای کلاسیک مدیریت دیگر پاسخگو نبوده و باید در آموزش مدیریت تحول ایجاد کرد و از نگاه کلاسیک در آموزش مدیریت در دانشگاه فاصله گرفت. مدیریت دیگر به معنای فرمان دادن و نظارت کردن از بالا نیست بلکه به معنای تحلیل هوشمند دادهها گفتوگو با جامعه استفاده از فناوریهای نوظهور و ایجاد ساختار چابک برای حل مشکلات است.
عارف ادامه داد: کشور ما با ناترازیهای گوناگونی روبروست و برای عبور از این چالشها و ابر چالشها به باز پیکر بندی جدی در نظام مدیریتی نیازمندیم. ما به گذار به حکمرانی هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوظهور و تربیت نسل از مدیرانی که ساخت آینده میاندیشند، نیازمندیم.
وی با اشاره به اینکه علم مدیریت باید در جایگاه پیشران تحول قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مدیریت دیگر یک فعالیت اداری و بروکراتیک نیست بلکه یک دانش تحول آفرین شده است. مدیریت باید در جایگاه قلب حکمرانی قرار گیرد بنابراین ضروری است که در کشور فهم دقیقی از نقش مدیریت در توسعه اقتصادی، ارتقاء بهرهوری، پیشرانی نوآوری و تقویت سرمایه اجتماعی ایجاد شود. مدیر باید تحلیلی یادگیرنده گفت و گوگر و آینده نگر باشد.
عارف همچنین بر لزوم حرکت به سوی فناوریهای نوظهور، ضرورت تقویت اخلاق حرفهای و مسئولیت پذیری مدیران، ایجاد زیست بوم نوآوری در مدیریت، بازآفرینی نقش دانشگاه در حکمرانی آینده، حکمرانی هوشمند، چابک سازی دولت و نقش مدیریت علمی در حل ابر چالشها و ناترازیها اشاره کرد و افزود: آموزش مدیریت باید به سمت مسئله محوری کار میدانی و تعامل واقعی با صنعت و مهارت محوری حرکت کند.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تاکید بر اهمیت پیشبرد دیپلماسی علمی، افزود: مسیر پیش روی کشور نیازمند نوع نگاه راهبردی و اراده ملی برای تحول است. جهان به سرعت در حال تغییر است و ما نمیتوانیم با ابزارها و مدلهای دیروز مسایل پیچیده امروز را حل کنیم. اگر دنبال عبور از ناترازیها و ارتقای کارآمدی و حکمرانی مطلوب هستیم باید مدیریت را در قلب تحول ملی قرار دهیم. در این مسیر دانشگاه، دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی مدیریت باید کنار هم بایستند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اولرئیسجمهور