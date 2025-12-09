معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از رایگان شدن حمل و نقل عمومی پایتخت به‌مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) برای بانوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) گفت: استفاده از اتوبوس و مترو در پایتخت برای بانوان همزمان با روز بزرگداشت مقام زن و گرامیداشت منزلت مادر (پنج‌شنبه بیستم آذر) برای بانوان رایگان خواهد بود.

هرمزی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۴۳۴ بانوی شاغل در ۱۲ سازمان و شرکت زیرمجموعه این معاونت فعالیت می‌کنند، گفت: این حضور گسترده، نمونه‌ای موفق از مشارکت فعال بانوان در مدیریت شهری است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، از تلاش‌های بانوان همکار در سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانوان شاغل در ناوگان تاکسیرانی صمیمانه قدردانی کرد و با تأکید بر استمرار حمایت از مشارکت فعال بانوان در خانواده بزرگ معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، از برگزاری مراسم جشنی به این مناسبت با حضور بانوان شاغل در این معاونت خبر داد. 

وی از مدیریت شرکت کنترل کیفیت هوا توسط یک بانو، حضور دو مدیرکل بانو از میان ۳ مدیرکل ستادی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و تصدی ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی این معاونت توسط بانوان خبر داد و گفت: علاوه بر این، حدود هزار بانوی تاکسیران نیز در سطح شهر تهران، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

هرمزی این حضور پررنگ را نشان‌دهنده نقش کلیدی بانوان در ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از پایش لحظه‌ای جریان ترافیک و کنترل هوشمند شبکه معابر از طریق دوربین‌های نظارتی نیز توسط بانوان صورت می‌گیرد. 

معاون شهردار تهران با تأکید بر نقش درخشان بانوان در عرصه‌های مدیریتی و عملیاتی پایتخت، اعلام کرد: اگرچه برخی حوزه‌های حمل و نقل و ترافیک، ماهیتی مردانه دارند، اما حضور بانوان در این مجموعه، نه تنها چشمگیر بلکه اثرگذار و الهام‌بخش است.

منبع: روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

برچسب ها: مترو و اتوبوس ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
زاکانی خبر داد:
مناسب‌سازی ۴۷۵ نقطه از پایتخت برای کم‌توانان
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش خلاف واقع وزیر دادگستری در صحن مجلس
جزئیات پرونده پزشک‌نمای اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
دستگیری عامل قدرت‌نمایی در مسعودیه
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
هشدار هلال‌احمر نسبت به تشدید بارش‌ها در تهران
تکذیب مطالب خلاف واقع منتشره در فضای مجازی و همچنین در مجلس در مورد یک فعال اجتماعی و سیاسی
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
طرح «خانه ریز» شهرداری تهران در هاله‌ای از ابهام؛ اعضای شورا هم بی‌خبرند!
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
آخرین اخبار
آمار نام‌نویسی قطعی حج تمتع از ۶۲ هزار نفر گذشت
علم بدون ایمان، رژیم صهیونیستی را تبدیل به نخبه آدم‌کشی در دنیا کرده است
طرح «خانه ریز» شهرداری تهران در هاله‌ای از ابهام؛ اعضای شورا هم بی‌خبرند!
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
هشدار هلال‌احمر نسبت به تشدید بارش‌ها در تهران
۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضایی وصول شد
حل مسائل پایتخت بدون پژوهش‌های کاربردی ممکن نیست
ایران در حوزه ارائه خدمات توانمندسازی زنان پیشرو است
نقشه راه احیای تالاب ارژن تکمیل شد
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴
جنگ ۱۲ روزه چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار کرد
تسهیل‌گری واردات خودروی جانبازان؛ حدود ۱۵ هزار خودرو تحویل شده و یا در آستانه تحویل است
دستگیری عامل قدرت‌نمایی در مسعودیه
پنجمین جشنواره ره آورد پیاده روی اربعین حسینی برگزار می‌شود
فسادزدایی، مسئولیت مشترک ما
تکذیب مطالب خلاف واقع منتشره در فضای مجازی و همچنین در مجلس در مورد یک فعال اجتماعی و سیاسی
مناسب‌سازی ۴۷۵ نقطه از پایتخت برای کم‌توانان
جزئیات پرونده پزشک‌نمای اینستاگرامی با ۵۰ شاکی
گزارش خلاف واقع وزیر دادگستری در صحن مجلس
هدیه‌ای از جنس فرهنگ؛ پویش بزرگ «کتاب مامان۲» در تهران کلید خورد
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
انسجام مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود